Протести у Вінницькій області через відключення світла: натовп напав на начальника РЕМ (відео)

22 січня в Могилів-Подільському Вінницької області люди, розлючені ситуацією з тривалою відсутністю світла, накинулися на 49-річного начальника районних електромереж.

Кілька десятків людей, переважно жінки, зібралися на мітинг, протестуючи проти несправедливих графіків відключення світла. Побачивши начальника РЕМ, особливо агресивні учасники акції почали його штовхати і зірвали з нього шапку. Відповідні кадри опублікував Telegram-канал "Реальна Вінниця".

У натовпі можна почути, як люди вимагають від нього пояснити причини відключень, запитують, чому протягом тижня не ліквідували "якусь поломку на лінії", а хтось із чоловіків кричить: "За що ми воювали?".

Судячи з кадрів, начальнику РЕМ подряпали носа. Він стоїть в оточенні правоохоронців, які захищають його від розлюченого натовпу.

Відео дня

Поліція Вінницької області повідомила про порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Учасників інциденту встановлено, з ними тривають слідчі дії.

Ситуація з електропостачанням на Вінниччині, як і загалом по Україні, залишається складною. За інформацією голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталії Заболотної, у регіоні діють аварійні графіки відключень.

Своєю чергою директор з технічних питань "Вінницяобленерго" Юрій Луньов на брифінгу в ОВА розповів, що погодинні вимкнення застосовують не з ініціативи обленерго, а за командами НЕК "Укренерго" по всій Україні. Причина — військова агресія Росії та удари по енергетичній інфраструктурі.

Ані Могилів-Подільська міська рада, ані ОВА інцидент із нападом на начальника РЕМ не коментували.

Нагадаємо, в ніч на 20 січня під час масованого обстрілу енергетики України ЗС РФ уперше за довгий час застосували гіперзвукову ракету "Циркон" із Криму, орієнтуючи її на Вінницю.

Також повідомлялося, що в Обухові рік не запускають міні-ТЕЦ, які можуть забезпечити 50% потреб міста.