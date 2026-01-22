Порадив "відпочивати": екстренера "Динамо" та збірної Михайличенка звинуватили у побитті сантехніка у Києві

У Києві 21 січня трапився побутовий конфлікт, в ході якого колишній головний тренер київського "Динамо" та збірної України з футболу Олексій Михайличенко напав на місцевого сантехніка. Чоловік опинився у лікарні.

Михайличенко побив сантехніка через відсутність теплопостачання у його будинку. Про інцидент розповіла 22 січня журналістка Наджіє Аметова у Facebook.

У сусідньому до неї будинку у другій половині дня місцевого сантехніка пана Миколу, що обслуговує кілька будинків у Печерському районі столиці, побив мешканець. Він, за свідченнями очевидців, виявився саме екстренером "Динамо" та української збірної з футболу Олексієм Михайличенком.

"Причиною конфлікту стала відсутність опалення в будинку, як, до речі, і в тисячах домівках столиці та інших міст", — зазначила Аметова.

Інцидент, як розповів сам сантехнік, на свій смартфон фільмував начальник ЖЕДу. Проте невдовзі після спілкування з Михайличенком сказав, що відеоролик зник. Пан Микола також висловив побоювання, що, попри подану заяву до поліції щодо події, справа може не отримати продовження, оскільки у його кривдника відоме ім'я.

Відео дня

Постраждалий через побиття чоловік має схвальні відгуки від мешканців будинків, які обслуговує. Він щодня приїжджає на роботу з Гостомеля та працює "до пізньої ночі", зауважила журналістка.

"Коли я подзвонила Михайличенку він поводився зверхньо та порадив мені "відпочивати", зазначивши, що йому байдуже, навіть якщо про це писатимуть", — додала Аметова.

Скриншот | допис журналістки про побиття сантехніка у Києві

Джерела видання "Українська правда" у правоохоронних органах підтвердили, що відповідна заява надійшла до поліції. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження", обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

Олексій Михайличенко працював на посаді головного тренера "Динамо" двічі: у 2002-2004 та 2019-2020 роках. Упродовж 2008-2009 він очолював українську збірну з футболу.

Варто згадати, що 22 січня у місцевих Telegram-каналах розповіли, що на Вінниччині через тривалі відключення світла натовп напав на начальника районних електромереж.

Нагадаємо, 17 січня колишні гравці "Динамо" Мілевський та Рибалка влаштували бійку після матчу медіаліги.