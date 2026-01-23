"Ударил мою жену в грудь": экс-тренер "Динамо" Михайличенко прокомментировал избиение сантехника

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Алексей Михайличенко рассказал свою версию инцидента, который произошел между ним и сантехником в его доме. Ранее в сети появилась информация, что Михайличенко напал на мужчину, в результате чего тот оказался в больнице.

По словам тренера, на самом деле все произошло не так, как об этом сообщили в сети. Об этом он сказал в комментарии журналисту Игорю Бурбасу.

Михайличенко утверждает, что его конфликту с сантехником предшествовал другой конфликт, который произошел между местным сантехником и женой тренера. Якобы в доме бывшего наставника "Динамо" не было воды, тогда как в другие дома ее вернули.

"Жители дома, 4 женщины, пошли и выясняли какую-то ситуацию. Приехала аварийка, которая сделала это дело. Надо было довести до конца. Он закрывал дверь и шел домой — у него закончился рабочий день. Наши женщины стали и помешали ему, сказав, что, пожалуйста, завершите свой труд. Мы уже 2 или 3 день без холодной воды. Он ударил в грудь мою женщину и сказал: "З*****ы вы все", — рассказал Михайличенко.

Далее, по словам тренера, ему позвонила его жена и сообщила о конфликте.

"Я по-мужски подошел к нему разговаривать. За грудки мы взялись, но словами... Больше ничего, я не бил его", — подчеркнул экс-наставник "Динамо" и сборной.

Михайличенко отметил, что после этого сантехник продолжил свою работу. А уже потом к экстренеру приехала полиция, потому что на него написали заявление.

"Еще раз подчеркиваю, что не надо прикрываться статусом сантехника, потому что я разговаривал с ним как с мужчиной, который оскорбил и ударил мою жену", — утверждает Михайличенко.

Полиция открыла уголовное производство

В Полиции Киева сообщили, что по факту избиения сотрудника коммунального предприятия было открыто уголовное производство. В заявлении 53-летний работник ЖЭКа сообщил, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения на почве словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома. В то же время полиция не называет имя Алексея Михайличенко или его профессию.

22 января журналистка Наджие Аметова рассказала о конфликте, который произошел между Алексеем Михайличенко и местным сантехником. Сантехник рассказал ей, что инцидент на свой смартфон снимал начальник ЖЭКа. Однако вскоре после общения с Михайличенко сказал, что видеоролик исчез.

Пострадавший из-за избиения мужчина имеет положительные отзывы от жителей домов, которые обслуживает. Он ежедневно приезжает на работу из Гостомеля и работает "до поздней ночи", отметила журналистка.

