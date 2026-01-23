"Вдарив мою дружину в груди": екстренер "Динамо" Михайличенко прокоментував побиття сантехніка

Колишній головний тренер київського "Динамо" та збірної України з футболу Олексій Михайличенко розповів свою версію інциденту, який стався між ним та сантехніком в його будинку. Раніше у мережі з'явилася інформація, що Михайличенко напав на чоловіка, внаслідок чого той опинився в лікарні.

За словами тренера, насправді все сталося не так, як про це повідомили в мережі. Про це він сказав у коментарі журналісту Ігорю Бурбасу.

Михайличенко стверджує, що його конфлікту з сантехніком передував інший конфлікт, який стався між місцевим сантехніком та дружиною тренера. Нібито у будинку колишнього наставника "Динамо" не було води, тоді як в інші будинки його повернули.

"Мешканці будинку, 4 жінки, пішли й з'ясовували якусь ситуацію. Приїхала аварійка, яка зробила цю справу. Треба було довести до кінця. Він закривав двері і йшов додому — в нього закінчився робочий день. Наші жінки стали й завадили йому, сказавши, що, будь ласка, завершіть свою працю. Ми вже 2 чи 3 день без холодної води. Він вдарив у груди мою жінку і сказав: "З*****и ви всі", — розповів Михайличенко.

Далі, за словами тренера, йому зателефонувала його дружина та повідомила про конфлікт.

"Я по-чоловічому підійшов до нього розмовляти. За грудки ми взялись, але словами… Більше нічого, я не бив його", — наголосив екснаставник "Динамо" та збірної.

Михайличенко зазначив, що після цього сантехнік продовжив свою роботу. А вже згодом до екстренера приїхала поліція, тому що на нього написали заяву.

"Ще раз наголошую, що не треба прикриватись статусом сантехніка, тому що я розмовляв з ним як з чоловіком, який образив і вдарив мою дружину", — стверджує Михайличенко.

Поліція відкрила кримінальне провадження

У Поліції Києва повідомили, що за фактом побиття співробітника комунального підприємства було відкрито кримінальне провадження. У заяві 53-річний працівник ЖЕДу повідомив, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку. Водночас поліція не називає ім'я Олексія Михайличенка чи його професію.

22 січня журналістка Наджіє Аметова розповіла про конфлікт, який стався між Олексієм Михайличенком та місцевим сантехніком. Сантехнік розповів їй, що інцидент на свій смартфон фільмував начальник ЖЕДу. Проте невдовзі після спілкування з Михайличенком сказав, що відеоролик зник.

Постраждалий через побиття чоловік має схвальні відгуки від мешканців будинків, які обслуговує. Він щодня приїжджає на роботу з Гостомеля та працює "до пізньої ночі", зауважила журналістка.

