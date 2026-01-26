Жан Беленюк признался, сколько ему нужно денег для жизни в Киеве

Олимпийский чемпион и народный депутат признался, что живет скромно и даже нечасто бывает в ресторанах.

Жан Беленюк признался в интервью Sport-Express, что ему трудно отвечать на "модные" вопросы о деньгах. Но признался, что не имеет чрезмерных потребностей и живет достаточно скромно.

"Живу в собственной квартире. Живу достаточно обычной жизнью", — рассказал спортсмен.

Жан Беленюк признался, что ему достаточно примерно 50 тысяч гривен в месяц, или даже меньше, но, по его словам, месячная сумма до 50 тысяч гривен — это деньги, с которыми можно нормально жить в столице Украины.

"Многим хватит еще меньше, но это зависит от человека, его образа жизни. Некоторым нужно больше каких-то развлечений. Я, например, могу посетить ресторан, но при этом очень часто готовлю дома", — рассказал Беленюк.

Относительно источников дохода, Жан Беленюк рассказал, что сейчас его бюджет формируется из заработной платы парламентария, выплат за предыдущие спортивные достижения и президентской стипендии.

Он признался, что не пока не думает возвращаться в профессиональный спорт. Но сейчас увлекся настольным теннисом и даже участвовал в турнире, где выиграл 600 гривен, правда взнос за участие составлял 400 гривен.

А вот на вопрос о личной жизни Жан Беленюк отказался отвечать.

Спортсмен рассказал, что это принципиальная позиция, которая "достаточно давно у него выстроена".

