Жан Беленюк зізнався, скільки йому потрібно грошей для життя у Києві

Жан Беленюк зізнався в інтерв'ю Sport-Express, що йому важко відповідати на "модні" питання про гроші. Але зізнався, що не має надмірних потреб і живе досить скромно.

"Мешкаю у власній квартирі. Живу достатньо звичайним життям", - розповів спортсмен.

Жан Беленюк зізнався, що йому достатньо приблизно 50 тисяч гривень на місяць, або навіть менше, але, за його словами, місячна сума до 50 тисяч гривень — це гроші, з якими можна нормально жити у столиці України.

"Багатьом вистачить ще менше, але це залежить від людини, її способу життя. Декому потрібно більше якихось розваг. Я, наприклад, можу відвідати ресторан, але водночас дуже часто готую вдома", - розповів Беленюк.

Щодо джерел доходу, Жан Беленюк розповів, що наразі його бюджет формується із заробітної плати парламентаря, виплат за попередні спортивні досягнення та президентської стипендії.

Він зізнався, що не поки не думає повертатись у професійний спорт. Але зараз захопився настільним тенісом і навіть брав участь у турнірі, де виграв 600 гривень, щоправда внесок за участь становив 400 гривень .

А от на питання про особисте життя Жан Беленюк відмовився відповідати.

Спортсмен розповів, що це принципова позиція, яка "достатньо давно в нього вибудована".

