Голкипер Анатолий Трубин забил "Реалу" и вывел "Бенфику" в плей-офф Лиги Чемпионов (видео)

Решающий гол в ворота Тибо Куртуа украинский голкипер Анатолий Трубин забил на 98-й минуте, что позволило "Бенфике" по разнице мячей выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Украинец стал первым вратарем в истории, который отличился в ворота "Реала".

По его словам, этот гол – не случаен, о чем он рассказал в комментарии NV.

"Я не думаю об этом голе как о чуде или что-то случайном. В такие моменты просто срабатывает то, что ты делаешь каждый день на тренировках: внимание к деталям, дисциплина, готовность быть собранным до конца", – признался Трубин.

Гол Трубина взорвал трибуны

24-летний футболист подчеркнул, что в этом матче для него было много личного:

"Пять лет тому назад мой первый матч в Лиге Чемпионов был именно против Реала. Тогда я только входил в этот уровень и многому учился. Сегодня мы снова встретились, но я уже в другом состоянии – и как игрок, и внутренне".

Свой гол он посвятил украинцам.

"Нам хорошо знакомо ощущение, когда сложно и когда не все выглядит в твою пользу. Но если держать фокус и делать свою работу до конца, результат приходит. Даже неожиданным способом", – подчеркнул спортсмен.

"Бенфика" победила "Реал" со счетом 4:2. Трубин забил четвертый гол на 90+8-й минуте. Обойдя "Марсель", "Бенфика" поднялась в турнирной таблице и прошла дальше.

Украинец стал первым голкипером в истории, который забил гол в ворота испанцев.

В соцсетях фанаты "Бенфики" в восторге от гола. Они активно делятся моментом игры, где Трубин забивает мяч в ворота противника.

"Жозе Моуринью и "Бенфика", вам так повезло! Анатолий Трубин забил один из лучших голов вратаря, которые вы когда-либо видели!!! "Бенфика" выбивает "Марсель" из ЛЧ на последней минуте игры!!! И они даже не знали, что на кону стояло участие в плей-офф!" – написал один из пользователей.

В нынешнем сезоне Лиги Чемпионов "Бенфика" занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после восьми сыгранных матчей.

Анатолий Трубин –воспитанник футбольной академии донецкого "Шахтера". Футболом он начал заниматься не в родном Донецке, а в Мариуполе. С шести лет тренировался в команде "Азовсталь-2".

26 мая 2019 года Трубин дебютировал в основном составе "Шахтера", а 10 августа 2023 года была оформлена сделка по переходу Трубина в "Бенфику". Его контракт рассчитан на пять лет. Португальский клуб заплатил 10 миллионов евро, а также бонусами еще миллион. Кроме того, "Шахтер" получит 40% от суммы последующей перепродажи вратаря.

В ноябре 2024 года португальское издание A Bola идентифицировало голкипера "орлов" как "российского вратаря". В ответ Анатолий Трубин оставив лаконичное послание для журналистов в своей соцсети. Он опубликовал свое фото с украинским флагом и подписью: "Для всех СМИ: Я — украинец."

Напомним, два украинца попали в Топ-100 самых перспективных футболистов Европы.