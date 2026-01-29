Голкіпер Анатолій Трубін забив "Реалу" і вивів "Бенфіку" в плей-офф Ліги Чемпіонів (відео)

Вирішальний гол у ворота Тібо Куртуа український голкіпер Анатолій Трубін забив на 98-й хвилині, що дало змогу "Бенфіці" за різницею м'ячів вийти до плей-оф Ліги Чемпіонів. Українець став першим воротарем в історії, який відзначився у ворота "Реала".

За його словами, цей гол — не випадковий, про що він розповів у коментарі NV.

"Я не думаю про цей гол як про диво чи щось випадкове. У такі моменти просто спрацьовує те, що ти робиш щодня на тренуваннях: увага до деталей, дисципліна, готовність бути зібраним до кінця", — зізнався Трубін.

Гол Трубіна підірвав трибуни

24-річний футболіст підкреслив, що в цьому матчі для нього було багато особистого:

"П'ять років тому мій перший матч у Лізі Чемпіонів був саме проти Реала. Тоді я тільки входив у цей рівень і багато чому вчився. Сьогодні ми знову зустрілися, але я вже в іншому стані — і як гравець, і внутрішньо".

Свій гол він присвятив українцям.

"Нам добре знайоме відчуття, коли складно і коли не все виглядає на твою користь. Але якщо тримати фокус і робити свою роботу до кінця, результат приходить. Навіть у несподіваний спосіб", — наголосив спортсмен.

"Бенфіка" перемогла "Реал" із рахунком 4:2. Трубін забив четвертий гол на 90+8-й хвилині. Обійшовши "Марсель", "Бенфіка" піднялася в турнірній таблиці і пройшла далі.

Українець став першим голкіпером в історії, який забив гол у ворота іспанців.

У соцмережах фанати "Бенфіки" в захваті від голу. Вони активно діляться моментом гри, де Трубін забиває м'яч у ворота противника.

"Жозе Моурінью і "Бенфіка", вам так пощастило! Анатолій Трубін забив один із найкращих голів воротаря, які ви коли-небудь бачили!!! "Бенфіка" вибиває "Марсель" з ЛЧ на останній хвилині гри!!! І вони навіть не знали, що на кону стояла участь у плей-офф!" — написав один із користувачів.

У нинішньому сезоні Ліги Чемпіонів "Бенфіка" посідає 24 сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 9 залікових пунктів після восьми зіграних матчів.

Анатолій Трубін — вихованець футбольної академії донецького "Шахтаря". Футболом він почав займатися не в рідному Донецьку, а в Маріуполі. З шести років тренувався в команді "Азовсталь-2".

26 травня 2019 року Трубін дебютував в основному складі "Шахтаря", а 10 серпня 2023 року було оформлено угоду щодо переходу Трубіна в "Бенфіку". Його контракт розрахований на п'ять років. Португальський клуб заплатив 10 мільйонів євро, а також бонусами ще мільйон. Крім того, "Шахтар" отримає 40% від суми подальшого перепродажу воротаря.

У листопаді 2024 року португальське видання A Bola ідентифікувало голкіпера "орлів" як "російського воротаря". У відповідь Анатолій Трубін залишив лаконічне послання для журналістів у своїй соцмережі. Він опублікував своє фото з українським прапором і підписом: "Для всіх ЗМІ: Я — українець."

