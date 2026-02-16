"Работают на войну": Зеленский анонсировал спортивные санкции после скандала на Олимпиаде

Украина готовит новый санкционный пакет в отношении россиян, которые поддерживают войну и используют спорт в военных целях.

Соответствующие документы уже подготовлены, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы готовим новый санкционный пакет в отношении российских лиц, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне. Документы уже подготовлены", — сказал Зеленсьикй.

Президент отметил, что этот украинский пакет санкций должен быть сигналом для мира.

"Сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также анонсировал, что вскоре ожидается указ о санкциях.

Напомним, 12 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом во время зимних Олимпийских игр в Милане.

15 февраля Гераскевич объявил о проекте по поддержке семей погибших спортсменов