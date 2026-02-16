"Працюють на війну": Зеленський анонсував спортивні санкції після скандалу на Олімпіаді

Україна готує новий санкційний пакет щодо росіян, які підтримують війну та використовують спорт у воєнних цілях.

Відповідні документи вже підготовлені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми готуємо новий санкційний пакет щодо російських осіб, які працюють на війну і ставлять спорт на службу війні. Документи вже підготовлені", — сказав Зеленсьикй.

Президент зазначив, що цей український пакет санкцій має бути сигналом для світу.

"Сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість", — підкреслив глава держави.

Зеленський також анонсував, що незабаром очікується указ щодо санкцій.

Нагадаємо, 12 лютого українського скелетоніста Владислава Гераскевича було дискваліфіковано Міжнародним олімпійським комітетом під час зимових Олімпійських ігор у Мілані.

15 лютого Гераскевич оголосив про проєкт з підтримки родин загиблих спортсменів