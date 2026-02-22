Игра в снежки: древнейший зимний спорт, который хотят сделать олимпийским, и почему это невозможно

Город Собэцу на японском острове Хоккайдо является родиной игры в японские снежки под названием юкигассен. Уже долгое время эта командная игра претендует на то, чтобы стать олимпийским видом спорта, однако этому препятствует довольно жесткие ограничения, которые непросто обойти.

Обычная снежная битва стала спортом 37 лет назад благодаря кризису. Раньше туристы стекались в Собэцу, чтобы насладиться его горячими источниками, но извержение вулкана Усу в 1977 году резко прекратило туризм в этом районе, пишет South China Morning Post.

Жители, искавшие способы вернуть свой город на карту, внезапно озарились идеей, увидев туристов, весело играющих в снежки. Оставалось лишь изложить правила на бумаге, разработать шлемы и изобрести машину для лепки снежных комков.

"Это самый древний зимний вид спорта в истории человечества: задолго до появления коньков или лыж люди уже бросали друг в друга снежки. В этом и заключается его главная привлекательность", — считает президент организационного комитета турнира по юкигассен Юдзи Ано.

На поле одной лишь грубой силы недостаточно. Федерация юкигассен Японии делает акцент на "психологическом вызове", который представляет собой эта игра, в которой игроки обеих команд обстреливают противников, стараясь поразить всех игроков команды соперника идеально сферическими снежками, изготовленными на специальном станке, или захватить их флаг.

В этом году в Собэцу приехало более тысячи игроков, но среди 118 участников нет ни одной иностранной команды, поскольку население Японии сокращается и набирать игроков стало очень сложно.

"Когда тебя бьют, это больно, но в основном удар приходится по самолюбию", — сказал игрок, 48-летний государственный служащий Тошихиро Такахаши.

Игра в снежки Фото: AFP

На данный момент юкигассен получил развитие в 13 странах мира, даже в Австралии, и стремясь извлечь выгоду из международной экспансии, функционеры хотят превратить юкигассен в олимпийский вид спорта. Чтобы завоевать расположение Международного олимпийского комитета, этому виду спорта, как это ни парадоксально, пришлось отказаться от классификации среди зимних видов спорта. Для этого были были разработаны искусственные мячи, позволяющие играть в спортзалы или на пляже, превращая сезонное соревнование в глобальный вид спорта, в который можно играть круглый год.

Однако на пути к олимпийской мечте стоит еще одна серьезная проблема: сложная система судейства.

"За каждым матчем наблюдают восемь арбитров, и за три минуты в воздухе может оказаться до 180 снежков", — пояснил Юдзи Ано, додавив, что из-за этого точное судейство практически невозможно.

И пока федерация юкигассена не решит эту проблему, претендовать на участие в Олимпийских играх будет сложно.

Напомним, в 2025 году в международном турнире по снежкам приняли участие более 120 команд. Главным призом стал 30-килограммовый мешок риса.

К слову, в Украине на OLX предлагают купить снег. Самовывоз в Тернополе стоит по 50 грн за 10 кг.