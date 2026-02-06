50 гривен за 10 кг: в Украине выставили на продажу снег (фото)

Украинцы, которым не хватило снега этой зимой, могут восполнить его нехватку, купив на OLX.

Два объявления о продаже снега появились на OLX – одной из крупнейших платформ онлайн-объявлений, которая объединяет людей для покупки, продажи или обмена товарами и услугами.

Продавец по имени Тарас предлагает купить снег самовывозом в Тернополе по 50 грн за 10 кг.

"Чистый, белый снег, готовый к продаже оптом. Идеален для использования в различных целях, таких как украшение, создание снежных скульптур или зимних развлечений. Доступен в больших количествах по выгодной цене", – говорится в объявлении.

Второе предложение – в городе Перемышляны Львовской области.

"Продам снег. По почте не отправляю. Только самовывоз. В наличии 20 т. Также есть сосульки. 20грн штука. Снег красивый белый. Фото в приват", – то ли шутя, то ли серьезно пишет продавец Андрей. Снег он оценил в 30 грн, не уточнив объем на эту сумму.

Тем временем в Италии подготовка к зимним Олимпийским играм 2026 года, которые должны пройти в Италии с сегодняшнего дня, 6 февраля, по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо, столкнулась с серьезными рисками из-за климатических изменений и роста расходов. Организаторы и международные спортивные федерации уже публично признали, что нехватка снега и финансовые трудности ставят под угрозу полноценное проведение соревнований.

Напомним, в Киеве мужчину оштрафовали за то, что он расчищал снег на остановке и выбрасывал его на проезжую часть.

Также сообщалось, что в столице дорожные службы ремонтировали покрытие в мороз.