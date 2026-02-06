50 гривень за 10 кг: в Україні виставили на продаж сніг (фото)

Українці, яким не вистачило снігу цієї зими, можуть заповнити його нестачу, купивши на OLX.

Два оголошення про продаж снігу з'явилися на OLX — одній з найбільших платформ онлайн-оголошень, що об'єднує людей для купівлі, продажу або обміну товарами та послугами.

Продавець на ім'я Тарас пропонує купити сніг самовивозом у Тернополі по 50 грн за 10 кг.

"Чистий, білий сніг, готовий до продажу оптом. Ідеальний для використання в різних цілях, таких як прикрашання, створення снігових скульптур або зимових розваг. Доступний у великих кількостях за вигідною ціною", — йдеться в оголошенні.

Друга пропозиція — у місті Перемишляни Львівської області.

"Продам сніг. Поштою не відправляю. Тільки самовивіз. У наявності 20 т. Також є бурульки. 20грн штука. Сніг красивий білий. Фото в приват", — чи то жартома, чи то серйозно пише продавець Андрій. Сніг він оцінив у 30 грн, не уточнивши обсяг на цю суму.

Тим часом в Італії підготовка до зимових Олімпійських ігор 2026 року, що мають відбутися в Італії відсьогодні, 6 лютого, до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, зіштовхнулася із серйозними ризиками через кліматичні зміни та зростання витрат. Організатори та міжнародні спортивні федерації вже публічно визнали, що брак снігу та фінансові труднощі ставлять під загрозу повноцінне проведення змагань.

Нагадаємо, у Києві чоловіка оштрафували за те, що він розчищав сніг на зупинці та викидав його на проїжджу частину.

Також повідомлялося, що в столиці дорожні служби ремонтували покриття в мороз.