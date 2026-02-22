Гра в сніжки: найдавніший зимовий спорт, який хочуть зробити олімпійським, і чому це неможливо

Місто Собецу на японському острові Хоккайдо є батьківщиною гри в японські сніжки під назвою юкігассен. Уже тривалий час ця командна гра претендує на те, щоб стати олімпійським видом спорту, однак цьому перешкоджає доволі жорсткі обмеження, які непросто обійти.

Звичайна снігова битва стала спортом 37 років тому завдяки кризі. Раніше туристи стікалися в Собецу, щоб насолодитися його гарячими джерелами, але виверження вулкана Усу 1977 року різко припинило туризм у цьому районі, пише South China Morning Post.

Жителі, які шукали способи повернути своє місто на карту, раптово спалахнули ідеєю, побачивши туристів, які весело грають у сніжки. Залишалося лише викласти правила на папері, розробити шоломи і винайти машину для ліплення снігових грудок.

"Це найдавніший зимовий вид спорту в історії людства: задовго до появи ковзанів або лиж люди вже кидали один в одного сніжки. У цьому і полягає його головна привабливість", — вважає президент організаційного комітету турніру з юкігассен Юдзі Ано.

Відео дня

На полі однієї лише грубої сили недостатньо. Федерація юкігассен Японії робить акцент на "психологічному виклику", який являє собою ця гра, в якій гравці обох команд обстрілюють супротивників, намагаючись вразити всіх гравців команди суперника ідеально сферичними сніжками, виготовленими на спеціальному верстаті, або захопити їхній прапор.

Цього року в Собецу приїхало понад тисячу гравців, але серед 118 учасників немає жодної іноземної команди, оскільки населення Японії скорочується і набирати гравців стало дуже складно.

"Коли тебе б'ють, це боляче, але здебільшого удар припадає на самолюбство", — сказав гравець, 48-річний державний службовець Тошихіро Такахаші.

Гра в сніжки Фото: AFP

Наразі юкігассен набув розвитку в 13 країнах світу, навіть в Австралії, і прагнучи отримати вигоду з міжнародної експансії, функціонери хочуть перетворити юкігассен на олімпійський вид спорту. Щоб завоювати прихильність Міжнародного олімпійського комітету, цьому виду спорту, як це не парадоксально, довелося відмовитися від класифікації серед зимових видів спорту. Для цього було розроблено штучні м'ячі, що дають змогу грати в спортзалах або на пляжі, перетворюючи сезонне змагання на глобальний вид спорту, в який можна грати цілий рік.

Однак на шляху до олімпійської мрії стоїть ще одна серйозна проблема: складна система суддівства.

"За кожним матчем спостерігають вісім арбітрів, і за три хвилини в повітрі може опинитися до 180 сніжок", — пояснив Юдзі Ано, додавши, що через це точне суддівство практично неможливе.

І поки федерація юкігассена не вирішить цю проблему, претендувати на участь в Олімпійських іграх буде складно.

Нагадаємо, 2025 року в міжнародному турнірі зі сніжок узяли участь понад 120 команд. Головним призом став 30-кілограмовий мішок рису.

До слова, в Україні на OLX пропонують купити сніг. Самовивіз у Тернополі коштує по 50 грн за 10 кг.