Олимпийская звезда США Алиса Лю и ее отец рассказали, как ее преследовали китайские шпионы

Победа Алисы на Олимпиаде в Милане положила конец гегемонии российских фигуристов, что вызвало бурное возмущение в Москве. Но к славе американка китайского происхождения шла долго и тяжело: ее отца преследовали агенты Китая, которые пытались убедить ее выступать за Пекин.

Отец Алисы Лю, китайский диссидент Артур Лю, который бежал на Запад после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. И столкновение с китайскими шпионами чуть не разрушило олимпийскую мечту его дочери о карьере фигуристки, пишет Daily Mail.

Алиса Лю вернулась на лед с триумфом

Трагедия фигуристки началась в 2021 году с заговора, направленного на преследование и запугивание проживающих в США противников коммунистического режима Си Цзиньпина.

Партийные функционеры КНР составили секретный список врагов, в который вошел отец Алисы. И наняли агентов, которые запугивали Артура и его семью. Тогда девушка едва не бросила фигурное катание.

Артур Лю рассказал, что в 2021 году к нему явился 53-летний Мэтью Зибурис, бывший сотрудник исправительного учреждения штата Флорида, который представился как сотрудник МОК и потребовал копии их паспортов.

"Он что-то сказал о готовности к международным поездкам, но его слова меня не убедили Я много лет сотрудничаю с Федерацией фигурного катания США, поэтому знал, что это нечестный способ решения проблемы. Я выгнал его", — заявил 61-летний Артур в эксклюзивном интервью Daily Mail.

Артур Лю - китайский диссидент, бежавший в США

Лишь когда неделю спустя с Алисой и Артуром связалось ФБР, семья поняла, что это была операция Китая по возвращению девушки на "историческую родину". Согласно федеральному обвинительному заключению, Зибурис вылетел в Ричмонд, штат Калифорния, с инструкциями установить скрытые камеры и использовать GPS-трекер для отслеживания каждого шага Артура Лю. Также он обыскал его юридическую контору.

Алиса, невероятно талантливая фигуристка, ставшая самой молодой в истории чемпионкой США в 13 лет, готовилась к Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, своим первым соревнованиям.

Если бы ее удалось убедить представлять Китай, это стало бы ошеломляющим пропагандистским успехом для "проекта натурализации" Си Цзиньпина.

Но если бы Алиса отказалась и вместо этого выразила свое несогласие с пьедестала почета, это могло бы означать всемирное унижение.

И это значило, что Китай продолжает следить за Артуром, который после приезда в США еще много лет продолжал организовывать протесты и демонстрации против китайского правительства.

"Учитывая мой опыт, я не мог позволить ей выступать от их имени", — сказал отец чемпионки.

Китайский агент еще раз пытался встретится с семьей Лю, но они уже садились в самолет.

"Это была игра в кошки-мышки. Я чувствовал себя как в кино", — вспоминает семья. Алиса и ее отец направлялись в штаб-квартиру Федерации фигурного катания США в Колорадо-Спрингс, где Артур договорился о проживании и тренировках Алисы до ее отъезда в Пекин на Олимпиаду.

Алисе пришлось разлучиться с младшими братьями и сестрами и оглядываться даже на тренировках. Она потеряла интерес к фигурному катанию, которым занималась с пяти лет. К тому же отец не смог сопровождать ее в Пекин, так как не смог получить визу из-за своего прошлого, но представители Госдепартамента США заверили, что она будет в безопасности.

Китайские агенты преследовали Алису и после, причем они даже подходили к ней в Олимпийской деревне. В итоге она ушла из спорта в 16 лет даже не сообщив отцу, а написав про это в Instagram.

После ухода из мира фигурного катания Алиса поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA), чтобы изучать психологию, и не выходила на лед до тех пор, пока ее страсть к фигурному катанию не возродилась в январе 2024 года после поездки на лыжах.

"Она и ее подруга пошли на каток, и на первом занятии она смогла сделать двойной аксель. На втором — тройной флип", — сказал Артур, перечисляя некоторые из самых сложных прыжков в фигурном катании.

Возрождение карьеры Алисы принесло свои плоды, когда она стала первой американкой за 24 года, завоевавшей индивидуальную золотую медаль в фигурном катании на Олимпийских играх 2026 года.

Алиса Лю не только безупречно выступила, но и приобрела ошеломляющие 4,5 миллиона новых подписчиков в Instagram. И нанесла удар российской школе фигурного катания, так как впервые за почти 60 лет на пьедестале почета не было спортсменов из России. Победа Алисы Лю вызвала бурю негодования россиян, которые начали травить ее в соцсетях, хотя официально сборной из РФ и вовсе не было на Олимпиаде в Милане – те, кто поехали, выступали под нейтральным флагом.

Алиса Лю блестяще выступила на Олимпиаде 2026

Перспективы Зибуриса выглядят менее радужными: он признал себя виновным в том, что действовал в качестве агента иностранного правительства и в сговоре с целью осуществления межгосударственных преследований, за что ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

В обвинительных документах указано, что ему заплатили 100 000 долларов за слежку за несколькими китайскими диссидентами, включая калифорнийского художника, который создал сатирическую скульптуру Си Цзиньпина, изображающую его в виде гигантского вируса Covid-19. Произведение искусства было загадочным образом сожжено дотла всего через несколько дней после его публичного показа в 2021 году.

Столкновение Артура с Зибурисом, приговор которому будет вынесен после суда над его предполагаемыми сообщниками, было не первым его инцидентом с коммунистическими агентами Китая.

Артур был студенческим лидером в университете Чжуншань в Гуанчжоу и организовывал протесты и голодовки после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь. Ему дали три дня, чтобы сдаться полиции, но вместо этого он бежал в Гонконг, а затем в Калифорнию. После работы в ресторанах он поступил в юридическую школу UC Hastings (ныне UC Law San Francisco) и окончил ее в 1990-х годах.

На протяжении многих лет Артур протестовал против нарушений прав человека в Китае и поддерживал политических беженцев — один человек, которому он предоставил жилье и помог найти работу в 1990-х годах, позже признался, что был коммунистическим шпионом.

"Знаете, у китайского правительства в Соединенных Штатах работает множество шпионов. Я уверен, они снова будут преследовать мою семью. У меня прекрасная жизнь, замечательная семья и замечательная дочь. Я чувствую себя одним из самых счастливых людей на свете", — сказал он Daily Mail.

