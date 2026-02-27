Олімпійська зірка США Аліса Лю та її батько розповіли, як її переслідували китайські шпигуни

Перемога Аліси на Олімпіаді в Мілані поклала край гегемонії російських фігуристів, що викликало бурхливе обурення в Москві. Але до слави американка китайського походження йшла довго і важко: її батька переслідували агенти Китаю, які намагалися переконати її виступати за Пекін.

Батько Аліси Лю, китайський дисидент Артур Лю, який втік на Захід після подій на площі Тяньаньмень у 1989 році. І зіткнення з китайськими шпигунами ледь не зруйнувало олімпійську мрію його дочки про кар'єру фігуристки, пише Daily Mail.

Аліса Лю повернулася на лід із тріумфом

Трагедія фігуристки почалася 2021 року зі змови, спрямованої на переслідування і залякування противників комуністичного режиму Сі Цзіньпіна, які проживають у США.

Партійні функціонери КНР склали секретний список ворогів, до якого увійшов батько Аліси. І найняли агентів, які залякували Артура та його родину. Тоді дівчина ледь не кинула фігурне катання.

Артур Лю розповів, що 2021 року до нього з'явився 53-річний Метью Зібуріс, колишній співробітник виправної установи штату Флорида, який представився як співробітник МОК і зажадав копії їхніх паспортів.

"Він щось сказав про готовність до міжнародних поїздок, але його слова мене не переконали Я багато років співпрацюю з Федерацією фігурного катання США, тому знав, що це нечесний спосіб вирішення проблеми. Я вигнав його", — заявив 61-річний Артур в ексклюзивному інтерв'ю Daily Mail.

Артур Лю — китайський дисидент, який утік до США

Лише коли через тиждень з Алісою та Артуром зв'язалося ФБР, сім'я зрозуміла, що це була операція Китаю з повернення дівчини на "історичну батьківщину". Згідно з федеральним обвинувальним висновком, Зібуріс вилетів у Річмонд, штат Каліфорнія, з інструкціями встановити приховані камери і використовувати GPS-трекер для відстеження кожного кроку Артура Лю. Також він обшукав його юридичну контору.

Аліса, неймовірно талановита фігуристка, яка стала наймолодшою в історії чемпіонкою США в 13 років, готувалася до Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року, своїх перших змагань.

Якби її вдалося переконати представляти Китай, це стало б приголомшливим пропагандистським успіхом для "проекту натуралізації" Сі Цзіньпіна.

Але якби Аліса відмовилася і замість цього висловила свою незгоду з п'єдесталу пошани, це могло б означати всесвітнє приниження.

І це означало, що Китай продовжує стежити за Артуром, який після приїзду до США ще багато років продовжував організовувати протести і демонстрації проти китайського уряду.

"З огляду на мій досвід, я не міг дозволити їй виступати від їхнього імені", — сказав батько чемпіонки.

Китайський агент ще раз намагався зустрітися з родиною Лю, але вони вже сідали в літак.

"Це була гра в кішки-мишки. Я почувався як у кіно", — згадує родина. Аліса та її батько прямували до штаб-квартири Федерації фігурного катання США в Колорадо-Спрінгс, де Артур домовився про проживання та тренування Аліси до її від'їзду в Пекін на Олімпіаду.

Алісі довелося розлучитися з молодшими братами і сестрами та озиратися навіть на тренуваннях. Вона втратила інтерес до фігурного катання, яким займалася з п'яти років. До того ж батько не зміг супроводжувати її до Пекіна, бо не зміг отримати візу через своє минуле, але представники Держдепартаменту США запевнили, що вона буде в безпеці.

Китайські агенти переслідували Алісу і після, причому вони навіть підходили до неї в Олімпійському селі. У підсумку вона пішла зі спорту в 16 років, навіть не повідомивши батькові, а написавши про це в Instagram.

Після відходу зі світу фігурного катання Аліса вступила до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA), щоб вивчати психологію, і не виходила на лід доти, доки її пристрасть до фігурного катання не відродилася в січні 2024 року після поїздки на лижах.

"Вона та її подруга пішли на каток, і на першому занятті вона змогла зробити подвійний аксель. На другому — потрійний фліп", — сказав Артур, перераховуючи деякі з найскладніших стрибків у фігурному катанні.

Відродження кар'єри Аліси принесло свої плоди, коли вона стала першою американкою за 24 роки, яка завоювала індивідуальну золоту медаль у фігурному катанні на Олімпійських іграх 2026 року.

Аліса Лю не тільки бездоганно виступила, а й здобула приголомшливі 4,5 мільйона нових підписників в Instagram. І завдала удару російській школі фігурного катання, оскільки вперше за майже 60 років на п'єдесталі пошани не було спортсменів із Росії. Перемога Аліси Лю викликала бурю обурення росіян, які почали цькувати її в соцмережах, хоча офіційно збірної з РФ і зовсім не було на Олімпіаді в Мілані — ті, хто поїхали, виступали під нейтральним прапором.

Аліса Лю блискуче виступила на Олімпіаді 2026 року

Перспективи Зібуріса виглядають менш райдужними: він визнав себе винним у тому, що діяв в якості агента іноземного уряду і в змові з метою здійснення міждержавних переслідувань, за що йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

В обвинувальних документах зазначено, що йому заплатили 100 000 доларів за стеження за кількома китайськими дисидентами, включно з каліфорнійським художником, який створив сатиричну скульптуру Сі Цзіньпіна, що зображує його у вигляді гігантського вірусу Covid-19. Твір мистецтва було загадковим чином спалено дотла всього за кілька днів після його публічного показу у 2021 році.

Зіткнення Артура із Зібурісом, вирок якому винесуть після суду над його ймовірними спільниками, було не першим його інцидентом із комуністичними агентами Китаю.

Артур був студентським лідером в університеті Чжуншань у Гуанчжоу й організовував протести та голодування після придушення протестів на площі Тяньаньмень. Йому дали три дні, щоб здатися поліції, але замість цього він втік до Гонконгу, а потім до Каліфорнії. Після роботи в ресторанах він вступив до юридичної школи UC Hastings (нині UC Law San Francisco) і закінчив її в 1990-х роках.

Упродовж багатьох років Артур протестував проти порушень прав людини в Китаї і підтримував політичних біженців — одна людина, якій він надав житло і допоміг знайти роботу в 1990-х роках, пізніше зізналася, що була комуністичним шпигуном.

"Знаєте, у китайського уряду в Сполучених Штатах працює безліч шпигунів. Я впевнений, вони знову будуть переслідувати мою сім'ю. У мене прекрасне життя, чудова сім'я і чудова дочка. Я почуваюся однією з найщасливіших людей на світі", — сказав він Daily Mail.

