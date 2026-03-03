Футболист сборной отказался возвращаться в Украину: как он уехал и где будет играть

Бывший вингер ФК "Эпицентра" Денис Янаков перешел в клуб румынского клуба "Униря Слобозия". Футболист уже заявил, что решил вопрос "самостоятельно".

Денис Янаков будет играть за "Униря Слобозия", занимающий 14-е место из 16-ти чемпионата Румынии. 27-летний футболист рассказал, что вариант с румынским клубом возник во время тренировок в Турции, где его агент искал возможности трудоустройства, пишет издание Tribuna, журналисты которого взяли у Янакова интервью.

Футболист признался, что он изначально стремился продолжить карьеру в Европе.

"Я с самого начала хотел в европейский чемпионат, и поэтому не особо раздумывал, сразу согласился. Ждал потом в течение нескольких дней, чтобы мне сбросили билеты, контракт. Вот так и состоялся переход", — рассказал Янаков.

На вопрос, не было ли проблем из-за запрета на пересечение границы мужчинами мобилизационного возраста, футболист ответил, что не выезжал с командой, и никакой футбольный клуб ему не помогал.

"Это сугубо мое решение, я решил этот вопрос сам. Поэтому если будут какие-то вопросы — клуб здесь ни при чем вообще", — сказал Янаков.

А когда его все же спросили, как он пересекал границу, получив предложение от румын, Денис Янаков уклонился от уточнений о процедуре выезда

"Слушайте, ну вы же прекрасно знаете, как я выезжал — ну что вы спрашиваете?" — сказал Янаков.

Игрок отметил, что ранее рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе и в Украине, но хотел сменить обстановку. он заявил, что выступления в европейском чемпионате интересны как профессиональный вызов: "Это не топ-лига, но я посмотрел последние матчи турнира и увидел сильных футболистов и интенсивный футбол".

А новая команда ему нравится: "Впечатления, конечно, положительные, потому что новая команда, новый коллектив, свои задачи у клуба. Тренировочный процесс очень интересный, очень интенсивный, и сам футбол очень интенсивный", — сказал игрок. Контракт Янакова с ФК "Униря Слобозия" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, Денис Янаков — воспитанник запорожского "Металлурга", позже перешел в академию киевского "Динамо". На юношеском уровне проявил себя в Юношеской лиге УЕФА, где забил 3 мяча в 6 матчах за команду U-19. На взрослом уровне выступал за "Арсенал" Киев, "Черноморец", "Зарю", "Ингулец", а также играл в системе "Динамо", но за первую команду клуба не дебютировал.

Позже стал игроком "Полесья", с которым выиграл Первую лигу Украины и получил звание "Мастер спорта Украины". С 2024 года играет в аренде за "Верес". На международном уровне участвовал в юношеском чемпионате Европы 2016 года в Азербайджане, где забил один гол в трех матчах против сверстников из Германии.

