Футболіст збірної відмовився повертатись в Україну: як він виїхав і де гратиме

Колишній вінгер ФК "Епіцентру" Денис Янаков перейшов до клубу румунського клубу "Уніря Слобозія". Футболіст вже заявив, що вирішив питання "самостійно".

Денис Янаков гратиме за "Уніря Слобозія", що посідає 14-те місце з 16-ти чемпіонату Румунії. 27-річний футболіст розповів, що варіант із румунським клубом виник під час тренувань у Туреччині, де його агент шукав можливості працевлаштування, пише видання Tribuna, журналісти якого взяли в Янакова інтерв'ю.

Футболіст зізнався, що він від самого початку прагнув продовжити кар'єру в Європі.

"Я з самого початку хотів у європейський чемпіонат, і тому не особливо роздумував, одразу погодився. Чекав потім протягом декількох днів, щоб мені скинули білети, контракт. Ось так і відбувся перехід", - розповів Янаков.

На питання, чи не було проблем через заборону на перетин кордону чоловіками мобілізаційного віку, футболіст відповів, що не виїжджав з командою, і ніякий футбольний клуб йому не допомагав.

"Це суто моє рішення, я вирішив це питання сам. Тому якщо будуть якісь питання – клуб тут ні до чого взагалі", - сказав Янаков.

А коли його все ж запитали, як він перетинав кордон, отримавши пропозицію від румунів, Денис Янаков ухилився від уточнень про процедуру виїзду

"Слухайте, ну ви ж прекрасно знаєте, як я виїжджав – ну що ви питаєте?" – сказав Янаков.

Гравець наголосив, що раніше розглядав кілька варіантів продовження кар'єри, зокрема й в Україні, але хотів змінити обстановку. він заявив, що виступи в європейському чемпіонаті цікаві як професійний виклик: "Це не топ-ліга, але я подивився останні матчі турніру і побачив сильних футболістів та інтенсивний футбол".

А нова команда йому подобається: "Враження, звісно, позитивні, тому що нова команда, новий колектив, свої задачі у клубу. Тренувальний процес дуже цікавий, дуже інтенсивний, і сам футбол дуже інтенсивний", - сказав гравець. Контракт Янакова з ФК "Уніря Слобозія" розрахований до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, Денис Янаков — вихованець запорізького "Металурга", пізніше перейшов до академії київського "Динамо". На юнацькому рівні проявив себе в Юнацькій лізі УЄФА, де забив 3 м'ячі в 6 матчах за команду U-19. На дорослому рівні виступав за "Арсенал" Київ, "Чорноморець", "Зорю", "Інгулець", а також грав у системі "Динамо", але за першу команду клубу не дебютував.

Пізніше став гравцем "Полісся", з яким виграв Першу лігу України і отримав звання "Майстер спорту України". З 2024 року грає в оренді за "Верес". На міжнародному рівні брав участь у юнацькому чемпіонаті Європи 2016 року в Азербайджані, де забив один гол у трьох матчах проти однолітків із Німеччини.

