Гран-при "Формулы-1" под угрозой: отменят ли престижные гонки из-за войны в Иране

Престижные гонки были запланированы на 10-12 апреля в Бахрейне и на 17-19 апреля в Саудовской Аравии. Но сейчас Гран-при под серьезным вопросом поскольку обе эти страны в Персидском заливе атакует Иран.

По информации Sky Sports News, в случае отмены гонок "Формулы-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии замена им не планируется. Решение об отмене двух гонок будет принято не позднее 20 марта, и, если они не состоятся, новые этапы проводиться не будут.

В качестве возможных альтернатив рассматривались португальская трасса Портимато и итальянская Имола, но времени на организацию мероприятий в апреле не хватает.

Это означает, что календарь "Формулы-1" сократится с 24 этапов до 22, в результате чего между третьим этапом сезона в Японии 27-29 марта и Гран-при Майами 1-3 мая останется пятинедельный перерыв.

"Прежде всего, наш подход в первую очередь направлен на обеспечение безопасности всех заинтересованных сторон, людей и самого организатора. Сегодня мы не хотим делать никаких заявлений, потому что ситуация развивается, и у нас еще есть время принять правильное решение. Это решение будет принято совместно ", — заявил президент "Формулы-1" Стефано Доменикали.

7 марта в Мельбурне Доменикали встретится с руководителями команд "Формулы-1", чтобы обсудить ряд вопросов, включая отмену гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии.

"Это первая встреча всех команд. Пока что информации об этом очень мало, потому что потребовалось немало усилий, чтобы просто добраться сюда, в Австралию", — сказал генеральный директор McLaren Зак Браун.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф добавил: "Во-первых, "Формула-1" в некотором смысле становится второстепенным приоритетом. Довольно сложно говорить сейчас с местными лидерами и спрашивать: "А как же Гран-при?".

Гран-при Австралии, открывающий сезон в эти выходные, в основном прошел без влияния конфликта на Ближнем Востоке, но возникли логистические проблемы, поскольку первоначально предполагалось, что несколько человек прибудут в Австралию самолетом из Европы через регион Персидского залива.

Компания Pirelli отменила тесты шин в Бахрейне на прошлой неделе, в которых должны были участвовать McLaren и Mercedes, а ограничения комендантского часа, запрещавшие командам работать в ночное время, были отменены в Мельбурне, поскольку у команд возникли проблемы с доставкой персонала и грузов в Австралию.

Доменикали сказал: "Это была непростая неделя. Когда мы увидели, что происходит, конечно, наши сотрудники были в Дубае и Бахрейне на тестах Pirelli, которые нам пришлось отменить. У нас были сотрудники в Дохе. У нас было забронировано много рейсов через Ближний Восток, поэтому последние несколько дней были очень напряженными из-за необходимости перепланировать все рейсы с помощью правительств".

"Иногда люди думают, что в команде всего 30 или 40 человек. А у нас 3000 человек, которым приходится перемещаться по всему миру. Это огромная компания", - уточнил он.

