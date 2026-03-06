Гран-прі "Формули-1" під загрозою: чи скасують престижні перегони через війну в Ірані

Престижні перегони були заплановані на 10-12 квітня в Бахрейні та на 17-19 квітня в Саудівській Аравії. Але зараз Гран-прі під серйозним питанням оскільки обидві ці країни в Перській затоці атакує Іран.

За інформацією Sky Sports News, у разі скасування перегонів "Формули-1" у Бахрейні та Саудівській Аравії заміна їм не планується. Рішення про скасування двох перегонів буде ухвалено не пізніше за 20 березня, і, якщо вони не відбудуться, нових етапів проводити не будуть.

Як можливі альтернативи розглядалися португальська траса Портімато та італійська Імола, але часу на організацію заходів у квітні не вистачає.

Це означає, що календар "Формули-1" скоротиться з 24 етапів до 22, внаслідок чого між третім етапом сезону в Японії 27-29 березня і Гран-прі Маямі 1-3 травня залишиться п'ятитижнева перерва.

"Перш за все, наш підхід насамперед спрямований на забезпечення безпеки всіх зацікавлених сторін, людей і самого організатора. Сьогодні ми не хочемо робити жодних заяв, тому що ситуація розвивається, і у нас ще є час прийняти правильне рішення. Це рішення буде прийнято спільно", — заявив президент "Формули-1" Стефано Доменікалі.

7 березня в Мельбурні Доменікалі зустрінеться з керівниками команд "Формули-1", щоб обговорити низку питань, включно з відміною перегонів у Бахрейні та Саудівській Аравії.

"Це перша зустріч усіх команд. Поки що інформації про це дуже мало, тому що знадобилося чимало зусиль, щоб просто дістатися сюди, до Австралії", — сказав генеральний директор McLaren Зак Браун.

Керівник команди Mercedes Тото Вольф додав: "По-перше, "Формула-1" у певному сенсі стає другорядним пріоритетом. Досить складно говорити зараз із місцевими лідерами і питати: "А як же Гран-прі?".

Гран-прі Австралії, що відкриває сезон цими вихідними, здебільшого відбулося без впливу конфлікту на Близькому Сході, але виникли логістичні проблеми, оскільки спочатку передбачалося, що кілька людей прибудуть до Австралії літаком з Європи через регіон Перської затоки.

Компанія Pirelli скасувала тести шин у Бахрейні минулого тижня, в яких мали брати участь McLaren і Mercedes, а обмеження комендантської години, що забороняли командам працювати в нічний час, було скасовано в Мельбурні, оскільки в команд виникли проблеми з доставленням персоналу та вантажів до Австралії.

Доменікалі сказав: "Це був непростий тиждень. Коли ми побачили, що відбувається, звісно, наші співробітники були в Дубаї та Бахрейні на тестах Pirelli, які нам довелося скасувати. У нас були співробітники в Досі. У нас було заброньовано багато рейсів через Близький Схід, тому останні кілька днів були дуже напруженими через необхідність перепланувати всі рейси за допомогою урядів".

"Іноді люди думають, що в команді всього 30 або 40 осіб. А у нас 3000 осіб, яким доводиться переміщатися по всьому світу. Це величезна компанія", — уточнив він.

