"Никаких миллионов": Гераскевич раскрыл размер своей зарплаты

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о реальном уровне доходов в своем виде спорта. По его словам, зарплаты в скелетоне значительно ниже, чем в популярных видах спорта, а большинство спортсменов вынуждены искать другие источники дохода.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич ответил на обвинения, которые распространяли некоторые пророссийские СМИ. Его обвиняли в том, что он якобы стремится к популярности и финансовой выгоде на теме так называемого "шлема памяти". Спортсмен решил объяснить в интервью интернет-проекту "Бомбардир" в тик-токе, каковы реальные заработки в его виде спорта.

Он отметил, что в скелетоне уровень доходов гораздо ниже, чем в популярных дисциплинах вроде футбола. По словам украинского спортсмена, финансовая ситуация в скелетоне сложная, а заработки непосредственно от участия в этом виде спорта для большинства атлетов остаются очень низкими.

"Министерство спорта платит зарплату как спортсмену-инструктору. Можно еще быть частью спортивных клубов, сообществ, например ЦСКА или Динамо, это государственные деньги. Это минимальные средства, никаких миллионов. Если это спортсмен очень высокого класса, в министерстве это будет где-то 20 тысяч гривен", — рассказал Гераскевич.

Он пояснил, что основная часть доходов спортсменов формируется не из государственной зарплаты, а из других источников. Речь идет прежде всего о спонсорских соглашениях и рекламных контрактах, если спортсменам удается их получить.

В таких случаях суммы могут быть значительно больше и достигать тысяч долларов. Дополнительным источником дохода также становится активность в социальных сетях. Спортсмены ведут собственные блоги, продвигают личный бренд и монетизируют контент, который смотрят тысячи подписчиков.

Что известно о Владиславе Гераскевиче

История украинского скелетониста получила широкий резонанс в мире. О ней написали ведущие международные медиа, а издание The Guardian в своем эксклюзиве отметило:

"Это образ, который навсегда будет определять Зимние Олимпийские игры 2026 года: украинский скелетонист, стойкий и несокрушимый, держит шлем с лицами 24 спортсменов, убитых Россией. Позади него ледяная трасса служит напоминанием о мечтах, которыми он пожертвовал ради высшей цели".

Он намерен участвовать в гонках, когда Олимпийские Игры вернутся во Французских Альпах в 2030 году. Он также планирует выиграть золотую медаль, надев тот самый "шлем памяти", который привел к его дисквалификации.

Напомним, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич ранее заявлял, что бывшего легкоатлета Сергея Бубку следует лишить звания Героя Украины. По его мнению, спортсмен должен ответить за действия, которые, по словам Гераскевича, были направлены против интересов Украины. Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения Бубка покинул Украину и не делал публичных заявлений относительно российской агрессии.

Ранее мы также информировали, что объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик публично поддержал Сергея Бубку после призывов Гераскевича. Усик высказался в своем Telegram-канале. Боксер опубликовал совместное фото с Бубкой. Он назвал его одной из величайших фигур в истории мирового спорта.