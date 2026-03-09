"Ніяких мільйонів": Гераскевич розкрив розмір своєї зарплати

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про реальний рівень доходів у своєму виді спорту. За його словами, зарплати у скелетоні значно нижчі, ніж у популярних видах спорту, а більшість спортсменів змушені шукати інші джерела доходу.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич відповів на звинувачення, які поширювали деякі проросійські ЗМІ. Його звинувачували у тому, що він нібито прагне популярності та фінансової вигоди на темі так званого "шолома пам’яті". Спортсмен вирішив пояснити в інтерв'ю інтернет-проєкту "Бомбардир" у тік-тоці, якими є реальні заробітки у його виді спорту.

Він наголосив, що у скелетоні рівень доходів набагато нижчий, ніж у популярних дисциплінах на кшталт футболу. За словами українського спортсмена, фінансова ситуація у скелетоні складна, а заробітки безпосередньо від участі у цьому виді спорту для більшості атлетів залишаються дуже низькими.

Відео дня

"Міністерство спорту платить зарплату як спортсмену-інструктору. Можна ще бути частиною спортивних клубів, спільнот, як-от ЦСКА чи Динамо, це державні гроші. Це мінімальні кошти, ніяких мільйонів. Якщо це спортсмен дуже високого класу, в міністерстві це буде десь 20 тисяч гривень", – розповів Гераскевич.

Він пояснив, що основна частина доходів спортсменів формується не з державної зарплати, а з інших джерел. Йдеться насамперед про спонсорські угоди та рекламні контракти, якщо спортсменам вдається їх отримати.

У таких випадках суми можуть бути значно більшими та досягати тисяч доларів. Додатковим джерелом доходу також стає активність у соціальних мережах. Спортсмени ведуть власні блоги, просувають особистий бренд і монетизують контент, який дивляться тисячі підписників.

Що відомо про Владислава Гераскевича

Історія українського скелетоніста отримала широкий резонанс у світі. Про неї написали провідні міжнародні медіа, а видання The Guardian у своєму ексклюзиві зазначило:

"Це образ, який назавжди визначатиме Зимові Олімпійські ігри 2026 року: український скелетоніст, стійкий та незламний, тримає шолом із обличчями 24 спортсменів, убитих Росією. Позаду нього крижана траса служить нагадуванням про мрії, якими він пожертвував заради вищої мети".

Він має намір брати участь у перегонах, коли Олімпійські Ігри повернуться у Французьких Альпах у 2030 році. Він також планує виграти золоту медаль, одягнувши той самий "шолом пам’яті", який призвів до його дискваліфікації.

Нагадаємо, що український скелетоніст Владислав Гераскевич раніше заявляв, що колишнього легкоатлета Сергія Бубку слід позбавити звання Героя України. На його думку, спортсмен має відповісти за дії, які, за словами Гераскевича, були спрямовані проти інтересів України. Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення Бубка залишив Україну та не робив публічних заяв щодо російської агресії.

Раніше ми також інформували, що об’єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик публічно підтримав Сергія Бубку після закликів Гераскевича. Усик висловився у своєму Telegram-каналі. Боксер опублікував спільне фото з Бубкою. Він назвав його однією з найвидатніших постатей в історії світового спорту.