"Має нести покарання": Гераскевич закликав виключити Бубку з НОК і забрати звання Героя України

Скелетоніст Владислав Гераскевич переконаний, що у Сергія Бубки мають забрати почесне звання Героя України та покарати за злочини.

Спортсмен вважає, що Бубка має нести покарання за усі злочини, що скоїв проти України. Про це Гераскевич заявив 21 лютого у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

"Сумно про це говорити, але це й досі актуально. Бубка має нести покарання за злочини проти України, бути виключеним з НОК (Національного олімпійського комітету — ред.) України, і в жодному разі не має носити звання "Герой України", — зазначив спортсмен.

У сторіс Гераскевич також прикріпив власний допис, зроблений у 2025 році. У ньому спортсмен розповідав про те, як організація під головуванням Бубки допустила російських спортсменів до змагань під прапором РФ.

Скриншот | заклик Гераскевича позбавити Бубку звання Героя України

Про це Гераскевич також нагадав українцям 20 лютого в інтерв'ю для ТСН. Він розповідав, що саме Бубка сприяв поверненню росіян на міжнародну спортивну арену, оскільки він є також членом Міжнародного олімпійського комітету, а тому володіє достатнім впливом на це.

Чому критикують Бубку

Сергій Бубка потрапляв у низку скандалів Фото: РІА

Варто нагадати, що Сергій Бубка є олімпійським чемпіоном у стрибках із жердиною. Після початку повномасштабного вторгнення РФ спортсмен виїхав з України. Чемпіона неодноразово критикували за відсутність чіткої позиції щодо агресії росіян, а також через те, що він не хоче використовувати власний міжнародний тиск з користю для України.

Гучний скандал також спалахнув у 2023 році, коли видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що компанії Сергія Бубки уклали нові договори з росіянами та постачають пальне на Донбас. Сімейна компанія спортсмена "Фірма Монблан" вже під час повномасштабного вторгнення в Україну офіційно була зареєстрована у Росії і почала співпрацю з окупантами.

Нагадаємо, 16 лютого Владислав Гераскевич оголосив про проєкт з підтримки родин загиблих спортсменів.

13 лютого суд відхилив позов у справі дискваліфікації Гераскевича через "шолом пам'яті".