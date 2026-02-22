"Должен нести наказание": Гераскевич призвал исключить Бубку из НОК и забрать звание Героя Украины

Скелетонист Владислав Гераскевич убежден, что у Сергея Бубки должны забрать почетное звание Героя Украины и наказать за преступления.

Спортсмен считает, что Бубка должен нести наказание за все преступления, совершенные против Украины. Об этом Гераскевич заявил 21 февраля в сторис на своей странице в Instagram.

"Грустно об этом говорить, но это до сих пор актуально. Бубка должен нести наказание за преступления против Украины, быть исключенным из НОК (Национального олимпийского комитета — ред.) Украины, и ни в коем случае не должен носить звание "Герой Украины", — отметил спортсмен.

В сторис Гераскевич также прикрепил собственное сообщение, сделанное в 2025 году. В нем спортсмен рассказывал о том, как организация под председательством Бубки допустила российских спортсменов к соревнованиям под флагом РФ.

Скриншот | призыв Гераскевича лишить Бубку звания Героя Украины

Об этом Гераскевич также напомнил украинцам 20 февраля в интервью для ТСН. Он рассказывал, что именно Бубка способствовал возвращению россиян на международную спортивную арену, поскольку он является также членом Международного олимпийского комитета, а потому обладает достаточным влиянием на это.

Почему критикуют Бубку

Сергей Бубка попадал в ряд скандалов Фото: РИА

Стоит напомнить, что Сергей Бубка является олимпийским чемпионом в прыжках с шестом. После начала полномасштабного вторжения РФ спортсмен выехал из Украины. Чемпиона неоднократно критиковали за отсутствие четкой позиции относительно агрессии россиян, а также из-за того, что он не хочет использовать собственное международное давление с пользой для Украины.

Громкий скандал также вспыхнул в 2023 году, когда издание Bihus.Info обнародовало расследование о том, что компании Сергея Бубки заключили новые договоры с россиянами и поставляют топливо на Донбасс. Семейная компания спортсмена "Фирма Монблан" уже во время полномасштабного вторжения в Украину официально была зарегистрирована в России и начала сотрудничество с оккупантами.

