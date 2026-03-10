Пожал руку после матча: украинский тренер поздравил россиянина, поддерживавшего войну, — СМИ

Украинский тренер Юрий Вернидуб оказался в центре скандала после матча чемпионата Азербайджана. После поражения своего клуба он пожал руку российскому тренеру Курбану Бердыеву, который ранее публично поддерживал войну против Украины.

Скандальная ситуация произошла после матча 23-го тура чемпионата Азербайджана, сообщили журналисты SportNews 24. Команда Юрия Вернидуба "Нефтчи" проиграла сопернику со счетом 0:1. После финального свистка украинский тренер, который служил в Вооруженных Силах Украины, пожал руку наставнику команды "Турана" — россиянину Курбану Бердыеву, который имеет паспорта России и Туркменистана.

В 2023 году Бердыев оказался в центре скандала, когда публично поддержал войну против Украины. Тогда он посетил оккупированный Мариуполь и встречался с боевиками батальона "Эспаньол" на разрушенном стадионе имени Владимира Бойко. Значительную часть тренерской карьеры Курбан Бердыев провел в России. После начала полномасштабной войны он также тренировал российские клубы.

Бердыев в Мариуполе, поддерживает батальон "Эспаньол"

Это не первый случай, когда работа Вернидуба в Азербайджане вызывает споры. В начале декабря 2025 года Вернидуб стал главным тренером "Нефтчи". Сразу после его назначения клуб "Нефтчи" объявил о начале сотрудничества с московским "Локомотивом". В то же время его работа в этом клубе уже вызвала немало дискуссий среди украинских болельщиков.

Юрий Вернидуб значительную часть своей тренерской карьеры провел в луганской "Заре", которую возглавлял с 2011 по 2019 год. Под его руководством команда выходила в финал Кубка Украины, получала бронзовые медали чемпионата и пять раз попадала в Лигу Европы.

После этого он работал в белорусском "Шахтере Солигорск" и молдавском "Шерифе". В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России, тренер вернулся в Украину и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

С 2022 по 2025 годы Вернидуб возглавлял криворожский Кривбасс. Вместе с командой он добыл третье место в Украинской премьер-лиге.

В декабре 2025 года он возглавил "Нефтчи", с которым провел восемь матчей. Сейчас под его руководством команда имеет четыре победы, три ничьи и одно поражение. После 23 туров Нефтчи занимает седьмое место в чемпионате Азербайджана и отстает от зоны еврокубков на 13 очков.

