Потиснув руку після матчу: український тренер привітав росіянина, що підтримував війну, — ЗМІ

Український тренер Юрій Вернидуб опинився в центрі скандалу після матчу чемпіонату Азербайджану. Після поразки свого клубу він потис руку російському тренеру Курбану Бердиєву, який раніше публічно підтримував війну проти України.

Скандальна ситуація сталася після матчу 23-го туру чемпіонату Азербайджану, повідомили журналісти SportNews 24. Команда Юрія Вернидуба "Нефтчі" програла супернику з рахунком 0:1. Після фінального свистка український тренер, який служив у Збройних Силах України, потиснув руку наставнику команди "Турана" — росіянину Курбану Бердиєву, який має паспорти Росії та Туркменістану.

У 2023 році Бердиєв опинився в центрі скандалу, коли публічно підтримав війну проти України. Тоді він відвідав окупований Маріуполь і зустрічався з бойовиками батальйону "Еспаньол" на зруйнованому стадіоні імені Володимира Бойка. Значну частину тренерської кар’єри Курбан Бердиєв провів у Росії. Після початку повномасштабної війни він також тренував російські клуби.

Бердиєв в Маріуполі, підтримує батальйон "Еспаньол"

Це не перший випадок, коли робота Вернидуба в Азербайджані викликає суперечки. На початку грудня 2025 року Вернидуб став головним тренером "Нефтчі". Одразу після його призначення клуб "Нефтчі" оголосив про початок співпраці з московським "Локомотивом". Водночас його робота у цьому клубі вже викликала чимало дискусій серед українських уболівальників.

Юрій Вернидуб значну частину своєї тренерської кар’єри провів у луганській "Зорі", яку очолював із 2011 до 2019 року. Під його керівництвом команда виходила до фіналу Кубка України, здобувала бронзові медалі чемпіонату та п’ять разів потрапляла до Ліги Європи.

Після цього він працював у білоруському "Шахтарі Солігорськ" і молдовському "Шерифі". У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії, тренер повернувся до України і вступив до лав Збройних сил України.

З 2022 по 2025 роки Вернидуб очолював криворізький Кривбас. Разом із командою він здобув третє місце в Українській прем’єр-лізі.

У грудні 2025 року він очолив "Нефтчі", з яким провів вісім матчів. Наразі під його керівництвом команда має чотири перемоги, три нічиї та одну поразку. Після 23 турів Нефтчі займає сьоме місце у чемпіонаті Азербайджану і відстає від зони єврокубків на 13 очок.

