Немецкие лыжники отвернулись от россиян на пьедестале Паралимпиады-2026: МПК расследует протест

Международный паралимпийский комитет (МПК) начал проверку после протеста немецких лыжников. Он произошел во время церемонии награждения в женском спринтерском классическом стиле среди слабовидящих спортсменов. Инцидент произошел после победы российской спортсменки Анастасии Багиян и ее гида Сергея Синякина.

Серебряные медалисты сборной Германии Линн Казмаер и Флориан Бауманн отвернулись от россиян и оставили свои зимние шапки на голове во время церемонии во вторник, сообщил сайт The Athletic 12 марта.

Россия и Беларусь, которым было запрещено участвовать в паралимпийских соревнованиях после вторжения Москвы в Украину в 2022 году, были вновь приняты в состав МПК в сентябре прошлого года.

"Что касается Германии, мы знаем о ситуации, собираем доказательства и анализируем их", — заявил в среду Крейг Спенс, главный директор по брендингу и коммуникациям МПК.

Российская команда ранее была отстранена от Паралимпийских игр из-за допингового скандала и в последний раз соревновалась под собственным флагом, когда РФ принимала Игры в Сочи в 2014 году.

"Я не знаю этих людей: возможно, они тоже не поддерживают систему в России. Возможно, они действительно приятные люди, с которыми мы могли бы дружить. Но политика затмевает все", — сказала Линн Казмаер немецкому общественному вещанию ARD.

Россия завоевала шесть медалей на Паралимпийских играх в Милане в Кортине, из которых четыре золотые.

"Четыре года назад в Пекине мы имели замечательный обмен мнениями с украинцами. Мы хотели выразить солидарность с ними. Я просто не считаю правильным, что МПК решил, что Россия может соревноваться здесь под своим флагом, со своим гимном и с полным оркестром, тогда как украинцы также здесь", — сказал Флориан Бауманн в разговоре с немецким общественным вещателем ZDF.

Напомним, что ранее Международный паралимпийский комитет не согласовал парадную форму украинской сборной для зимних Игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Причиной назвали то, что дизайн содержал изображение карты Украины в границах 1991 года. Его в МПК признали политическим, поэтому команде пришлось срочно изготавливать новый комплект формы.

Ранее мы также информировали, что украинской парабиатлонистке Александре Кононовой запретили носить серьги с надписью Stop War. Она надела их во время соревнований. В МПК заявили, что такие символы якобы нарушают правила относительно демонстраций на Играх.