Німецькі лижники відвернулися від росіян на п'єдесталі Паралімпіади-2026: МПК розслідує протест

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) розпочав перевірку після протесту німецьких лижників. Він стався під час церемонії нагородження у жіночому спринтерському класичному стилі серед слабозорих спортсменів. Інцидент відбувся після перемоги російської спортсменки Анастасії Багіян та її гіда Сергія Синякіна.

Срібні медалісти збірної Німеччини Лінн Казмаєр та Флоріан Бауманн відвернулися від росіян і залишили свої зимові шапки на голові під час церемонії у вівторок, повідомив сайт The Athletic 12 березня.

Росія та Білорусь, яким було заборонено брати участь у паралімпійських змаганнях після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, були знову прийняті до складу МПК у вересні минулого року.

"Щодо Німеччини, ми знаємо про ситуацію, збираємо докази та аналізуємо їх", — заявив у середу Крейг Спенс, головний директор з брендингу та комунікацій МПК.

Російська команда раніше була відсторонена від Паралімпійських ігор через допінговий скандал і востаннє змагалася під власним прапором, коли РФ приймала Ігри в Сочі у 2014 році.

Відео дня

"Я не знаю цих людей: можливо, вони теж не підтримують систему в Росії. Можливо, вони справді приємні люди, з якими ми могли б дружити. Але політика затьмарює все", — сказала Лінн Казмаєр німецькому громадському мовленню ARD.

Росія здобула шість медалей на Паралімпійських іграх у Мілані в Кортіні, ​з яких чотири золоті.

"Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий обмін думками з українцями. Ми хотіли висловити солідарність з ними. Я просто не вважаю правильним, що МПК вирішив, що Росія може змагатися тут під своїм прапором, зі своїм гімном та з повним оркестром, тоді як українці також тут", — сказав Флоріан Бауманн у розмові з німецьким суспільним мовником ZDF.

Нагадаємо, що раніше Міжнародний паралімпійський комітет не погодив парадну форму української збірної для зимових Ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Причиною назвали те, що дизайн містив зображення мапи України в кордонах 1991 року. Його в МПК визнали політичним, тому команді довелося терміново виготовляти новий комплект форми.

Раніше ми також інформували, що українській парабіатлоністці Олександрі Кононовій заборонили носити сережки з написом Stop War. Вона вдягла їх під час змагань. У МПК заявили, що такі символи нібито порушують правила щодо демонстрацій на Іграх.