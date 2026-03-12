"Сережки "Stop War" порушили правила": у МПК відповіли щодо дискримінації українців на Паралімпіаді

У Міжнародному паралімпійському комітеті заявили, що здивовані заявою Національного паралімпійського комітету України щодо дискримінації українців. У ній було наведено конкретні приклади того, як в українських вболівальників відбирають прапори, тоді як на Паралімпіаді беруть участь російські та білоруські спортсмени.

У відповідь у МПК заявили, що не отримували жодного зворотнього зв'язку від НПК України. Про це йдеться у відповіді Міжнародного паралімпійського комітету на запит видання "Главком".

Там наголосили, що українські представники нібито не передали жодної інформації через офіційні та неофіційні канали співробітникам оргкомітету Ігор.

"Хоча ми співчуваємо ситуації, з якою стикається український народ, це співчуття не поширюється на те, щоб дозволити НПК України порушувати правила, що регулюють ці Ігри", — заявили в МПК.

Окремо там згадали ситуацію із забороною українській парабіатлоністці Олександрі Кононовій вдягнути сережки з написом "Stop War" під час нагородження. За словами представника міжнародного паралімпійського комітету, співробітник оргкомітету Ігор побачив ці сережки, які нібито порушують "додаткові правила щодо демонстрацій, про які було чітко повідомлено всім НПК перед Іграми".

"Щодо звинувачень у преференційному ставленні, НПК України не має жодних доказів на підтвердження цього твердження. МПК тісно співпрацює з усіма НПК і не пропонує жодного преференційного ставлення", — йдеться у відповіді.

Водночас на низку інших питань відповідь у МПК не надали, пославшись на те, що це є компетенцією організаційного комітету Паралімпіади-2026.

Росіяни присвячують перемогу Путіну

Допоки українським спортсменам не дозволяють продемонструвати сережки з написом "Stop War", російські спортсмени, які беруть участь у Паралімпіаді, присвячують перемогу диктатору Володимиру Путіну. Так лижник Іван Голубков після перемоги заявив, що його перемога присвячена "всій країні і особисто президенту", передає "ТАСС".

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що міжнародний паралімпійський комітет зробив зауваження українській парабіатлоністці Олександрі Кононовій. Причиною стали сережки з написом Stop War.

Згодом стало відомо, що сім'ю українського біатлоніста Тараса Радя не пустили на арену змагань, де він боровся за свою другу медаль на Паралімпіаді в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Усе — український прапор і хустка в жовто-блакитних тонах на плечах жінки.

11 березня Національний паралімпійський комітет (НПК) України та національна паралімпійська команда заявили про систематичний тиск на українських спортсменів і тренерів.

Нагадаємо, українській паралімпійській збірній заборонили форму з мапою кордонів 1991 року. Також під час офіційної церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 в італійській Вероні організатори винесли український прапор, попри офіційну заборону на це з боку України.

Генеральна Асамблея Міжнародного паралімпійського комітету ухвалила остаточне рішення: шість російських спортсменів і чотири білоруських отримали дозвіл брати участь у XIV зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Італії під прапорами своїх країн, хоча раніше допуск був можливий тільки під нейтральними прапорами.

Дізнавшись про можливий допуск росіян і білорусів під їхніми прапорами до змагань, Україна заявила, що бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади в Мілано-Кортіна. Чеський паралімпійський комітет зробив аналогічну заяву на знак солідарності з Україною, і деякі польські чиновники також не були присутні на церемонії.