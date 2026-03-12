"Серьги "Stop War" нарушили правила": в МПК ответили о дискриминации украинцев на Паралимпиаде

В Международном паралимпийском комитете заявили, что удивлены заявлением Национального паралимпийского комитета Украины о дискриминации украинцев. В нем были приведены конкретные примеры того, как у украинских болельщиков отбирают флаги, тогда как на Паралимпиаде участвуют российские и белорусские спортсмены.

В ответ в МПК заявили, что не получали никакой обратной связи от НПК Украины. Об этом говорится в ответе Международного паралимпийского комитета на запрос издания "Главком".

Там отметили, что украинские представители якобы не передали никакой информации через официальные и неофициальные каналы сотрудникам оргкомитета Игр.

"Хотя мы сочувствуем ситуации, с которой сталкивается украинский народ, это сочувствие не распространяется на то, чтобы позволить НПК Украины нарушать правила, регулирующие эти Игры", — заявили в МПК.

Отдельно там вспомнили ситуацию с запретом украинской парабиатлонистке Александре Кононовой надеть серьги с надписью "Stop War" во время награждения. По словам представителя международного паралимпийского комитета, сотрудник оргкомитета Игр увидел эти серьги, которые якобы нарушают "дополнительные правила относительно демонстраций, о которых было четко сообщено всем НПК перед Играми".

"Относительно обвинений в преференциальном отношении, НПК Украины не имеет никаких доказательств в подтверждение этого утверждения. МПК тесно сотрудничает со всеми НПК и не предлагает никакого преференциального отношения", — говорится в ответе.

В то же время на ряд других вопросов ответ в МПК не предоставили, сославшись на то, что это является компетенцией организационного комитета Паралимпиады-2026.

Россияне посвящают победу Путину

Пока украинским спортсменам не разрешают продемонстрировать серьги с надписью "Stop War", российские спортсмены, участвующие в Паралимпиаде, посвящают победу диктатору Владимиру Путину. Так лыжник Иван Голубков после победы заявил, что его победа посвящена "всей стране и лично президенту", передает"ТАСС".

Напомним, 8 марта стало известно, что международный паралимпийский комитет сделал замечание украинской парабиатлонистке Александре Кононовой. Причиной стали серьги с надписью Stop War.

Впоследствии стало известно, что семью украинского биатлониста Тараса Радя не пустили на арену соревнований, где он боролся за свою вторую медаль на Паралимпиаде в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Все — украинский флаг и платок в желто-голубых тонах на плечах женщины.

11 марта Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины и национальная паралимпийская команда заявили о систематическом давлении на украинских спортсменов и тренеров.

Напомним, украинской паралимпийской сборной запретили форму с картой границ 1991 года. Также во время официальной церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 в итальянской Вероне организаторы вынесли украинский флаг, несмотря на официальный запрет на это со стороны Украины.

Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла окончательное решение: шесть российских спортсменов и четыре белорусских получили разрешение участвовать в XIV зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии под флагами своих стран, хотя ранее допуск был возможен только под нейтральными флагами.

Узнав о возможном допуске россиян и белорусов под их флагами к соревнованиям, Украина заявила, что будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады в Милано-Кортина. Чешский паралимпийский комитет сделал аналогичное заявление в знак солидарности с Украиной, и некоторые польские чиновники также не присутствовали на церемонии.