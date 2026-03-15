Паралимпиада-2026 завершилась: сколько медалей завоевала Украина (фото)

В воскресенье, 15 марта, Паралимпиада-2026 подошла к концу. В итоге Украина стала третьей в мире и первой в Европе по общему количеству наград.

По финальным результатам, Украина получила 19 наград: 3 золотые, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. Об этом вечером воскресенья сообщили на официальной странице Национального паралимпийского комитета Украины.

"Национальная паралимпийская сборная команда Украины сегодня, 15 марта, двумя высокими наградами в лыжных гонках — в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 20 км — завершила свои выступления на XIV зимних Паралимпийских играх 2026 года", — говорится в сообщении.

Серебряную медаль в классе спортсменов с нарушениями зрения завоевали Александр Казик и Сергей Кучерявый, а бронзовую среди спортсменок в классе стоя получила Александра Кононова.

"Суспільне" | медальный зачет зимних Паралимпийских игр 2026 (15 марта)

В целом Украина завершила Паралимпиаду-2026 как одна из сильнейших команд мира: заняла третье место в мире по общему количеству полученных наград и седьмое — по количеству золотых медалей. После финальных соревнований результаты следующие:

Китай — 44 награды, из них 15 — "золото"; США — 24 награды, из них 13 — "золото"; Россия — 12 наград, из них 8 — "золото"; Италия — 16 наград, из них 7 — "золото"; Австрия — 13 наград, из них 7 — "золото"; Франция — 12 наград, из них 4 — "золото"; Украина — 19 наград, из них 3 — "золото"; Канада — 15 наград, из них 3 — "золото"; Нидерланды — 7 наград, из них 3 — "золото"; Швеция — 7 наград, из них 3 — "золото".

В Национальном паралимпийском комитете Украины также рассказали, кто из спортсменов в этом году выступил наиболее успешно:

Александра Кононова — 5 наград (1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые);

Тарас Радь — 4 награды (1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая);

Александр Казик и Сергей Кучерявый — 3 награды (1 золотая и 2 серебряные).

