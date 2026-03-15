Паралімпіада-2026 завершилася: скільки медалей виборола Україна (фото)

У неділю, 15 березня, Паралімпіада-2026 добігла кінця. У підсумку Україна стала третьою у світі та першою в Європі за загальною кількістю нагород.

За фінальними результатами, Україна здобула 19 нагород: 3 золоті, 8 срібних та 8 бронзових медалей. Про це увечері неділі повідомили на офіційній сторінці Національного паралімпійського комітету України.

"Національна паралімпійська збірна команда України сьогодні, 15 березня, двома високими нагородами у лижних перегонах — в індивідуальній гонці вільним стилем на дистанції 20 км — завершила свої виступи на XIV зимових Паралімпійських іграх 2026 року", — йдеться у повідомленні.

Срібну медаль у класі спортсменів з порушеннями зору вибороли Олександр Казік та Сергій Кучерявий, а бронзову серед спортсменок у класі стоячи здобула Олександра Кононова.

Загалом Україна завершила Паралімпіаду-2026 як одна із найсильніших команд світу: посіла третє місце у світі за загальною кількістю здобутих нагород та сьоме — за кількістю золотих медалей. Після фінальних змагань результати наступні:

Китай — 44 нагороди, з них 15 — "золото"; США — 24 нагороди, з них 13 — "золото"; Росія — 12 нагород, з них 8 — "золото"; Італія — 16 нагород, з них 7 — "золото"; Австрія — 13 нагород, з них 7 — "золото"; Франція — 12 нагород, з них 4 — "золото"; Україна — 19 нагород, з них 3 — "золото"; Канада — 15 нагород, з них 3 — "золото"; Нідерланди — 7 нагород, з них 3 — "золото"; Швеція — 7 нагород, з них 3 — "золото".

У Національному паралімпійському комітеті України також розповіли, хто зі спортсменів цьогоріч виступив найуспішніше:

Олександра Кононова — 5 нагород (1 золота, 1 срібна та 3 бронзові);

Тарас Радь — 4 нагороди (1 золота, 2 срібні та 1 бронзова);

Олександр Казік та Сергій Кучерявий — 3 нагороди (1 золота та 2 срібні).

Нагадаємо, 15 березня у "Суспільне Спорт" повідомили, що Україна бойкотує церемонію закриття Паралімпіади-2026 через Росію і Білорусь.

12 березня видання "Главком" писало, що у МПК відповіли щодо дискримінації українців на Паралімпіаді-2026.