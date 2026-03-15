Через Росію та Білорусь: Україна бойкотує церемонію закриття Паралімпіади 2026 року

Україна вирішила бойкотувати церемонію закриття зимових Паралімпійських ігор-2026, які проходять у містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо в Італії. Церемонія закриття відбудеться в неділю, 15 березня, о 21:30 за Києвом.

На Параолімпійських іграх-2026 збірна України посіла сьоме місце в загальному заліку, завоювавши 17 медалей, серед них три золоті. У Національному параолімпійському комітеті України заявили, що Україна бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026 через присутність на ній російських і білоруських спортсменів. Церемонія закриття відбудеться в неділю, 15 березня, о 21:30 за Києвом. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Присутність російських і білоруських спортсменів на церемонії закриття Паралімпіади-2026, яка проходить у містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо в Італії, стала причиною того, що Україна бойкотуватиме цей захід.

Нагадуємо, що Міжнародний параолімпійський комітет допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Параолімпіаді-2026, де вони могли виступати під прапорами своїх країн і слухати державний гімн під час вручення медалей.

Національний параолімпійський комітет України раніше проігнорував церемонію відкриття Параолімпійських ігор-2026, але організатори спортивного заходу все ж використали волонтерів, які винесли прапор України.

Також нагадуємо, що збірна України на Параолімпіаді-2026 зіткнулася з небаченими раніше негативними проявами та обмеженнями з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету.