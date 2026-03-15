Из-за России и Беларуси: Украина бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады 2026

На Параолимпийских играх-2026 сборная Украины заняла седьмое место в общем зачете, завоевав 17 медалей, среди них три золотые. В Национальном параолимпийском комитете Украины заявили, что Украина будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады-2026 из-за присутствия на ней российских и белорусских спортсменов. Церемония закрытия пройдет в воскресенье, 15 марта, в 21:30 по Киеву. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Присутствие российских и белорусских спортсменов на церемонии закрытия Паралимпиады-2026, которая проходит в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо в Италии, стало причиной того, что Украина будет бойкотировать это мероприятие.

Напоминаем, что Международный параолимпийский комитет допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Параолимпиаде-2026, где они могли выступать под флагами своих стран и слушать государственный гимн во время вручения медалей.

Национальный параолимпийский комитет Украины ранее проигнорировал церемонию открытия Параолимпийских игр-2026, но организаторы спортивного мероприятия все же использовали волонтеров, которые вынесли флаг Украины.

Также напоминаем, что сборная Украины на Параолимпиаде-2026 столкнулась с невиданными ранее негативными проявлениями и ограничениями со стороны представителей Международного паралимпийского комитета.