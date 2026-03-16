Решение по Мудрику: "Челси" определился с контрактом украинца до 2031 года, — СМИ

Лондонский футбольный клуб "Челси" не планирует разрывать контракт с украинским футболистом Михаилом Мудриком, несмотря на дисциплинарное расследование относительно возможного допинга. В клубе заявляют о поддержке игрока и ожидают окончательного решения соответствующих органов.

Лондонский "Челси" продолжает поддерживать украинского вингера Михаила Мудрика, пока дисциплинарные органы не вынесут окончательное решение по делу о возможном употреблении допинга, сообщает L'Equipe со ссылкой на источники. По словам инсайдеров, в клубе не планируют разрывать контракт с игроком, который был подписан до 2031 года.

Сейчас руководство "Челси" ждет итоговое решение по делу по его делу об употреблении мельдония, которое длится уже длительное время. Михаил Мудрик, которого отстранили от участия в матчах после положительного теста на мельдоний в декабре 2024 года, пытается доказать свою невиновность. Украинец не выходил на поле в официальных матчах почти полтора года, а его последняя игра за "Челси" состоялась 28 ноября 2024 года.

По данным издания, в случае, если дисциплинарные органы примут положительное для футболиста решение и снимут дисквалификацию, клуб рассматривает вариант с его арендой. Одним из возможных направлений называют французский "Страсбур", который, как и "Челси", принадлежит тем же владельцам, сообщают журналисты L'Equipe. Сейчас Мудрик тренируется в Лондоне по индивидуальной программе. Футболист работает на базе команды седьмого английского дивизиона "Аксбридж", где поддерживает физическую форму.

Инсайдеры L'Equipe отмечают, что украинец демонстрирует сдержанность и осознает необходимость постепенного возвращения к большому футболу. По их словам, Мудрик готов начать восстановление игровой практики даже в менее амбициозном проекте, чтобы снова набрать форму.

Напомним, что после допинг-скандала вокруг Михаила Мудрика в медиа появилась информация о возможной смене спортивной карьеры украинца. Футболист может рассматривать вариант с переходом в другой вид спорта. Он даже может готовиться к участию в Олимпийских играх 2028 года, в частности в дисциплинах, где важную роль играет скорость.

Ранее мы также информировали, что ситуация вокруг допинг-дела украинского вингера может иметь юридические последствия. Лондонский "Челси" и донецкий "Шахтер" рассматривали возможность подачи исков против Украинской ассоциации футбола из-за обстоятельств скандала с допинг-тестом Михаила Мудрика.