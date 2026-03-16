Рішення щодо Мудрика: "Челсі" визначився з контрактом українця до 2031 року, — ЗМІ

Лондонський футбольний клуб "Челсі" не планує розривати контракт із українським футболістом Михайлом Мудриком, попри дисциплінарне розслідування щодо можливого допінгу. У клубі заявляють про підтримку гравця та очікують на остаточне рішення відповідних органів.

Лондонський "Челсі" продовжує підтримувати українського вінгера Михайла Мудрика, поки дисциплінарні органи не винесуть остаточного рішення у справі щодо можливого вживання допінгу, повідомляє L'Equipe з посиланням на джерела. За словами інсайдерів, у клубі не планують розривати контракт із гравцем, який був підписаний до 2031 року.

Наразі керівництво "Челсі" чекає на підсумкове рішення у справі у його справі про вживання мельдонію, яка триває вже тривалий час. Михайло Мудрик, якого відсторонили від участі в матчах після позитивного тесту на мельдоній у грудні 2024 року, намагається довести свою невинуватість. Українець не виходив на поле в офіційних матчах майже півтора року, а його остання гра за "Челсі" відбулася 28 листопада 2024 року.

За даними видання, у випадку, якщо дисциплінарні органи ухвалять позитивне для футболіста рішення і знімуть дискваліфікацію, клуб розглядає варіант із його орендою. Одним із можливих напрямків називають французький "Страсбур", який, як і "Челсі", належить тим самим власникам, повідомляють журналісти L'Equipe. Наразі Мудрик тренується в Лондоні за індивідуальною програмою. Футболіст працює на базі команди сьомого англійського дивізіону "Аксбрідж", де підтримує фізичну форму.

Інсайдери L'Equipe зазначають, що українець демонструє стриманість і усвідомлює необхідність поступового повернення до великого футболу. За їхніми словами, Мудрик готовий розпочати відновлення ігрової практики навіть у менш амбітному проєкті, щоб знову набрати форму.

Нагадаємо, що після допінг-скандалу навколо Михайла Мудрика у медіа з’явилася інформація про можливу зміну спортивної кар’єри українця. Футболіст може розглядати варіант із переходом до іншого виду спорту. Він, навіть, може готуватися до участі в Олімпійських іграх 2028 року, зокрема у дисциплінах, де важливу роль відіграє швидкість.

Раніше ми також інформували, що ситуація навколо допінг-справи українського вінгера може мати юридичні наслідки. Лондонський "Челсі" та донецький "Шахтар" розглядали можливість подання позовів проти Української асоціації футболу через обставини скандалу з допінг-тестом Михайла Мудрика.