Украинец стал чемпионом мира по боксу по версии WBO среди молодежи (видео)
Львовянин Даниил Заморило получил титул чемпиона мира по боксу по версии WBO среди молодежи.
В финале он победил представителя Мексики Кике Эскалону, пишет Tribuna.com.
Финальный поединок состоялся во Львове. Счет судей: 79-73, 78-74 в пользу Заморило.
Таким образом Даниил стал чемпионом мира WBO среди молодежи в первом полусреднем весе.
