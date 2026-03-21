Украинец стал чемпионом мира по боксу по версии WBO среди молодежи (видео)

Львовянин Даниил Заморило получил титул чемпиона мира по боксу по версии WBO среди молодежи.

В финале он победил представителя Мексики Кике Эскалону, пишет Tribuna.com.

Финальный поединок состоялся во Львове. Счет судей: 79-73, 78-74 в пользу Заморило.

Таким образом Даниил стал чемпионом мира WBO среди молодежи в первом полусреднем весе.

