Українець став чемпіоном світу з боксу за версією WBO серед молоді (відео)

Львів’янин Данило Заморило здобув титул чемпіона світу з боксу за версією WBO серед молоді.

У фіналі він переміг представника Мексики Кіке Ескалону, пише Tribuna.com.

Фінальний поєдинок відбувся у Львові. Рахунок суддів: 79–73, 78–74 на користь Заморила.

Таким чином Данило став чемпіоном світу WBO серед молоді у першій напівсередній вазі.

