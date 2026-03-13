Український борець відвернувся від прапору РФ під час нагородження росіянина (відео)

Український борець Артур Костюк демонстративно відвернувся від російського прапору під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років, що триває в Сербії.

Це перший турнір з 2021 року, на якому російські спортсмени отримали дозвіл змагатися. Під час нагородження також звучав російський гімн, повідомляє "Суспільне Спорт".

18-річний українець змагався у категорії до 86 кг. Золото у ній здобув росіянин Бозігіт Ісламгереєв.

Під час нагородження почав звучати російський гімн, тож Костюк демонстративно відвернувся від російського прапору.

Раніше Фокус розповідав, що срібні медалісти збірної Німеччини Лінн Казмаєр та Флоріан Бауманн відвернулися від росіян і залишили свої зимові шапки на голові під час церемонії

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що міжнародний паралімпійський комітет зробив зауваження українській парабіатлоністці Олександрі Кононовій. Причиною стали сережки з написом Stop War.

Згодом стало відомо, що сім'ю українського біатлоніста Тараса Радя не пустили на арену змагань, де він боровся за свою другу медаль на Паралімпіаді в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Усе — український прапор і хустка в жовто-блакитних тонах на плечах жінки.

11 березня Національний паралімпійський комітет (НПК) України та національна паралімпійська команда заявили про систематичний тиск на українських спортсменів і тренерів.

Нагадаємо, українській паралімпійській збірній заборонили форму з мапою кордонів 1991 року. Також під час офіційної церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 в італійській Вероні організатори винесли український прапор, попри офіційну заборону на це з боку України.