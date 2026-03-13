Украинский борец отвернулся от флага РФ во время награждения россиянина (видео)
Украинский борец Артур Костюк демонстративно отвернулся от российского флага во время церемонии награждения на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Сербии.
Это первый турнир с 2021 года, на котором российские спортсмены получили разрешение соревноваться. Во время награждения также звучал российский гимн, сообщает "Суспільне Спорт".
18-летний украинец соревновался в категории до 86 кг. Золото в ней получил россиянин Бозигит Исламгереев.
Во время награждения начал звучать российский гимн, поэтому Костюк демонстративно отвернулся от российского флага.
Ранее Фокус рассказывал, что серебряные медалисты сборной Германии Линн Казмаер и Флориан Бауманн отвернулись от россиян и оставили свои зимние шапки на голове во время церемонии
Напомним, 8 марта стало известно, что международный паралимпийский комитет сделал замечание украинской парабиатлонистке Александре Кононовой. Причиной стали серьги с надписью Stop War.
Впоследствии стало известно, что семью украинского биатлониста Тараса Радя не пустили на арену соревнований, где он боролся за свою вторую медаль на Паралимпиаде в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Все — украинский флаг и платок в желто-голубых тонах на плечах женщины.
11 марта Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины и национальная паралимпийская команда заявили о систематическом давлении на украинских спортсменов и тренеров.
Напомним, украинской паралимпийской сборной запретили форму с картой границ 1991 года. Также во время официальной церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 в итальянской Вероне организаторы вынесли украинский флаг, несмотря на официальный запрет на это со стороны Украины.