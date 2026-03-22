Будет играть в "Лиге Чемпионов": Усика "повысили" до первого вице-президента ФК "Полесье"

Александр Усик сменил статус игрока в житомирском футбольном клубе "Полесье" на должность первого вице-президента. Прежде всего спортсмен обещает сосредоточится на судейской реформе.

Президент ФК "Полесье" Геннадий Буткевич и боксер-тяжеловес Александр Усик официально подписали контракт. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Согласно договору, чемпион мира по боксу отныне занимает должность первого вице-президента клуба.

Александр Усик и Геннадий Буткевич Фото: из открытых источников

"Хотим изменить прогнившую систему и хотим построить настоящий спорт", — прокомментировал Усик свое назначение.

Также он отметил, что будет пытаться вывести команду на более высокий уровень игры, даже до европейских турниров.

"Полесье будет играть в Лиге Чемпионов", — предупредил новый руководитель.

В своем Instagram Усик отметил, что должность первого вице-президента футбольного клуба "Полесье" является для него возможностью влиять, усиливать и развивать украинский спорт на еще более высоком уровне.

"Одним из первых моих направлений будет судейская реформа в Украине. Верю, что прозрачность и справедливость должны быть основой игры", — написал Александр Усик.

Александр Усик на футбольном поле Фото: из открытых источников

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе выступал в клубе на позиции "нападающий" под номером 17. Официальное соглашение было подписано еще в 2013 году.

В частности, недавно Александр Усик принял участие в товарищеском матче "Полесья" против канадского "Ванкувер Уайткэпс".

Также боксер остался недоволен судейством, которое состоялось 8 марта в Житомире во время центрального матча 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Полесьем" и киевским "Динамо".

Фокус писал, что Александр Усик получил в подарок саблю, сделанную из обломка вражеской ракеты и части российского FPV-дрона. Для него ее изготовил мастер-кузнец из Черниговской области.