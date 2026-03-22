Гратиме у "Лізі Чемпіонів": Усика "підвищили" до першого віцепрезидента ФК "Полісся"

Олександр Усик змінив статус гравця у житомирському футбольному клубі "Полісся" на посаду першого віцепрезидента. Насамперед спортсмен обіцяє зосередиться на суддівській реформі.

Президент ФК "Полісся" Геннадій Буткевич та боксер-важковаговик Олександр Усик офіційно підписали контракт. Про це повідомили у пресслужбі футбольного клубу.

Згідно з угодою, чемпіон світу з боксу віднині займає посаду першого віцепрезидента клубу.

Олександр Усик та Геннадій Буткевич Фото: з відкритих джерел

"Хочемо змінити прогнившу систему та хочемо збудувати справжній спорт", — прокоментував Усик своє призначення.

Також він зазначив, що намагатиметься вивести команду на вищий рівень гри, навіть до європейських турнірів.

"Полісся гратиме у Лізі Чемпіонів", — попередив новий керівник.

У своєму Instagram Усик зазначив, що посада першого віцепрезидента футбольного клубу "Полісся" є для нього можливістю впливати, посилювати та розвивати український спорт на ще вищому рівні.

Відео дня

"Один із перших моїх напрямків буде суддівська реформа в Україні. Вірю, що прозорість та справедливість мають бути основою гри", — написав Олександр Усик.

Олександр Усик у складі "Полісся"

Олександр Усик на футбольному полі Фото: з відкритих джерел

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі виступав у клубі на позиції "нападник" під номером 17. Офіційна угода була підписана ще у 2013 році.

Олександр Усик. Картка гравця

Зокрема нещодавно Олександр Усик узяв участь у товариському матчі "Полісся" проти канадського "Ванкувер Вайткепс".

Також боксер залишився незадоволений суддівством, яке відбулося 8 березня у Житомирі під час центрального матчу 19-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) між "Поліссям" і київським "Динамо".

