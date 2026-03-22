Гратиме у "Лізі Чемпіонів": Усика "підвищили" до першого віцепрезидента ФК "Полісся"
Олександр Усик змінив статус гравця у житомирському футбольному клубі "Полісся" на посаду першого віцепрезидента. Насамперед спортсмен обіцяє зосередиться на суддівській реформі.
Президент ФК "Полісся" Геннадій Буткевич та боксер-важковаговик Олександр Усик офіційно підписали контракт. Про це повідомили у пресслужбі футбольного клубу.
Згідно з угодою, чемпіон світу з боксу віднині займає посаду першого віцепрезидента клубу.
"Хочемо змінити прогнившу систему та хочемо збудувати справжній спорт", — прокоментував Усик своє призначення.
Також він зазначив, що намагатиметься вивести команду на вищий рівень гри, навіть до європейських турнірів.
"Полісся гратиме у Лізі Чемпіонів", — попередив новий керівник.
У своєму Instagram Усик зазначив, що посада першого віцепрезидента футбольного клубу "Полісся" є для нього можливістю впливати, посилювати та розвивати український спорт на ще вищому рівні.
"Один із перших моїх напрямків буде суддівська реформа в Україні. Вірю, що прозорість та справедливість мають бути основою гри", — написав Олександр Усик.
Олександр Усик у складі "Полісся"
Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі виступав у клубі на позиції "нападник" під номером 17. Офіційна угода була підписана ще у 2013 році.
Зокрема нещодавно Олександр Усик узяв участь у товариському матчі "Полісся" проти канадського "Ванкувер Вайткепс".
Також боксер залишився незадоволений суддівством, яке відбулося 8 березня у Житомирі під час центрального матчу 19-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) між "Поліссям" і київським "Динамо".
