МОК вводит тест на ген SRY для участия в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

Президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что это решение базируется на медицинских заключениях. Об этом сообщают в пресс-службе МОК.

В заявлении говорится, что решение было принято после долгих дискуссий, в частности, "пересмотра доказательств относительно долгосрочных физических преимуществ, которые имеют спортсмены, рожденные мужчинами, даже после гормональной терапии".

"Право участвовать в соревнованиях среди женщин на Олимпийских играх или любых других мероприятиях МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, теперь имеют только биологические женщины, что определяется на основании теста на наличие гена SRY", — говорится в заявлении.

Новые правила вступят в силу на Олимпиаде в Лос-Анджелесе-2028. Спортсмены с положительным тестом, включая трансгендерных женщин и лиц с вариациями полового развития, смогут соревноваться в мужских, смешанных или открытых категориях.

"На Олимпийских играх даже малейшая разница может решить между победой и поражением. Поэтому очевидно несправедливо, если биологические мужчины будут соревноваться в женской категории. В некоторых видах спорта это еще и опасно", — заявила Кирсти Ковентри.

Также организация сообщает, что согласно исследованиям ген SRY точно указывает на мужское биологическое развитие и остается неизменным всю жизнь.

Ранее спортивный комитет разрешал участие трансгендерам при условии определенного уровня тестостерона. Но сегодня организация перешла к более строгому критерию.

"Как бывшая спортсменка, я горячо верю в право всех олимпийцев участвовать в честных соревнованиях", — заявила Кирсти Ковентри.

