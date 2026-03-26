МОК вводить тест на ген SRY для участі у жіночих змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет заборонив трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях.

Президентка МОК Кірсті Ковентрі наголосила, що це рішення базується на медичних висновках. Про це повідомляють у пресслужбі МОК.

У заяві йдеться, що рішення було прийняте після довгих дискусій, зокрема, "перегляду доказів щодо довгострокових фізичних переваг, які мають спортсмени, народжені чоловіками, навіть після гормональної терапії".

"Право брати участь у змаганнях серед жінок на Олімпійських іграх або будь-яких інших заходах МОК, включаючи індивідуальні та командні види спорту, тепер мають тільки біологічні жінки, що визначається на підставі тесту на наявність гена SRY", — йдеться у заяві.

Нові правила набудуть чинності на Олімпіаді в Лос-Анджелесі-2028. Спортсмени з позитивним тестом, включно з трансгендерними жінками та особами з варіаціями статевого розвитку, зможуть змагатися в чоловічих, змішаних чи відкритих категоріях.

"На Олімпійських іграх навіть найменша різниця може вирішити між перемогою та поразкою. Тому очевидно несправедливо, якщо біологічні чоловіки змагатимуться в жіночій категорії. У деяких видах спорту це ще й небезпечно", — заявила Кірсті Ковентрі.

Також організація повідомляє, що згідно з дослідженнями ген SRY точно вказує на чоловічий біологічний розвиток і лишається незмінним усе життя.

Раніше спортивний комітет дозволяв участь трансгендерам за умови певного рівня тестостерону. Але сьогодні організація перейшла до суворішого критерію.

"Як колишня спортсменка, я палко вірю в право всіх олімпійців брати участь у чесних змаганнях", — заявила Кірсті Ковентрі.

