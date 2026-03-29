"Нужна стабильность": украинский боксер-чемпион подрабатывает в Италии водителем на заводе

Из-за неустойчивых гонораров в спорте боксер из Буковины, который уже 13 лет живет в Италии, также работает водителем на предприятии, на котором обрабатывают металл. Работу предоставил украинцу его давний спонсор.

Максиму Продану, чтобы прокормить семью в Италии, приходится работать на фабрике по обработке металла. Об этом спортсмен рассказал в разговоре с NV.

Украинец решил покинуть работу персонального тренера из-за нехватки времени, ведь он сейчас сконцентрирован на поединках с молдаванином Ионом Катарау в апреле и полуфинальном поединке за титул чемпиона Италии с Валерио Мантовани.

Мужчина работает водителем фургона на фабрике рядом с домом восемь часов в день, с понедельника по пятницу. Он признается, что работа не тяжелая и обеденный перерыв длится 1,5 часа.

"Стабильность нужна. Стабильности по боям нет в Италии, поэтому решил пойти на работу, потому что есть жена, есть маленький ребенок", — рассказал спортсмен, который таким образом работает с января.

Максим Продан с женой Фото: соцсети

По его словам, работу на предприятии предложил его спонсор, который ранее поддерживал боксера.

Максим Продан признался, что во время выступлений на профессиональном ринге в Италии ему приходилось жить от боя до боя, существуя на гонорары, которые составляют всего лишь пять-восемь тысяч евро в год.

Максим Продан Фото: из открытых источников

Боксер родился в селе Рынгач Черновицкой области. С 2007 по 2012 год учился в спортивном клубе СК "Боян-Колос". В 18 лет стал кандидатом в мастера спорта по боксу. Провел 60 боев, из которых одержал 50 побед.

В 2013 году переехал в Милан. В общем Продан одержал 24 победы, дважды проиграл и один бой завершил ничьей из-за травмы руки.

В 2019 году получил пояс IBF International в поединке против бельгийца Стива Джами.

Напомним, львовянин Даниил Заморило завоевал титул чемпиона мира по боксу по версии WBO среди молодежи. В финале он победил представителя Мексики Кике Эскалону.

Также Фокус писал, что украинский боксер Виктор "Фауст" Выхрист одержал почти мгновенную победу. Ему понадобилось меньше, чем полминуты, чтобы в первом же раунде отправить в нокаут представителя Северной Македонии Тодорче Цветкова.