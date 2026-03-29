"Потрібна стабільність": український боксер-чемпіон підробляє в Італії водієм на заводі

Через нестійкі гонорари у спорті боксер з Буковини, який вже 13 років живе у Італії, також працює водієм на підприємстві, на якому обробляють метал. Роботу надав українцю його давній спонсор.

Максиму Продану, аби прогодувати родину в Італії, доводиться працювати на фабриці з обробки металу. Про це спортсмен розповів у розмові з NV.

Українець вирішив покинути роботу персонального тренера через брак часу, адже він зараз сконцентрований на поєдинках з молдованином Іоном Катарау у квітні та полуфінальному двобої за титул чемпіона Італії з Валеріо Мантовані.

Чоловік працює водієм фургона на фабриці поруч із домом вісім годин на день, з понеділка по п’ятницю. Він зізнається, що робота не важка й обідня перерва триває 1,5 години.

"Стабільність потрібна. Стабільності по боях немає в Італії, тому вирішив піти на роботу, бо є жінка, є маленька дитина", — розповів спортсмен, який таким чином працює з січня.

За його словами, роботу на підприємстві запропонував його спонсор, який раніше підтримував боксера.

Максим Продан зізнався, що під час виступів на професійному рингу в Італії йому доводилося жити від бою до бою, існуючи на гонорари, які становлять всього лише п’ять-вісім тисяч євро на рік.

Боксер народився у селі Рингач Чернівецькій області. З 2007 по 2012 рік навчався в спортивному клубі СК "Боян-Колос". У 18 років став кандидатом у майстри спорту з боксу. Провів 60 боїв, з яких одержав 50 перемог.

У 2013 році переїхав до Мілану. Загалом Продан здобув 24 перемоги, двічі програв та один бій завершив нічиєю через травму руки.

У 2019 році здобув пояс IBF International в поєдинку проти бельгійця Стіва Джамі.

