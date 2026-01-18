Знадобилося 29 секунд: український боксер блискавично нокаутував суперника

Український боксер Віктор "Фауст" Вихрист отримав майже миттєву перемогу. Йому знадобилося менше, ніж пів хвилини, аби у першому ж раунді відправити у нокаут представника Північної Македонії Тодорче Цвєткова.

Перша ж комбінація українця-важковаговика Віктора Вихриста (17-1, 11 КО) стала фатальною для Тодорче Цвєткова (14-4, 11 КО). Про це пише видання "РБК-Україна".

Поєдинок відбувся на арені GP Joule Arena у німецькому Фленсбурзі за вакантний титул чемпіона Європи за версією WBO. 33-річний Вихрист одразу зайняв центр рингу та почав тиснути на суперника, провівши потужну серію ударів.

І хоча македонець зумів піднятися на ноги, рефері ухвалив рішення зупинити бій на 29-ій секунді двобою, оцінивши стан боксера.

Тодорче Цвєтков Фото: соцмережі

Таким чином, Вихрист став новим володарем регіонального поясу WBO.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу за версією видання The Ring, зайнявши перше місце після завершення кар’єри американця Теренса Кроуфорда. Спортсмен закріпив свій статус абсолютного чемпіона у надважкій вазі та підтвердив позицію одного з найсильніших спортсменів сучасності.

Відео дня

Українець зізнався, що планує провести ще "два-три поєдинки" до завершення своєї спортивної кар'єри. Наразі тривають переговори з Діонтеєм Вайлдером щодо чемпіонського бою в надважкій вазі, після якого українець, ймовірно, обмежиться ще кількома професійними поєдинками. Наразі для Усика американський важковаговик є пріоритетним суперником у 2026 році.