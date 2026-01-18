Понадобилось 29 секунд: украинский боксер молниеносно нокаутировал соперника

Украинский боксер Виктор "Фауст" Выхрист одержал почти мгновенную победу. Ему понадобилось меньше, чем полминуты, чтобы в первом же раунде отправить в нокаут представителя Северной Македонии Тодорче Цветкова.

Первая же комбинация украинца-тяжеловеса Виктора Выхриста (17-1, 11 КО) стала роковой для Тодорче Цветкова (14-4, 11 КО). Об этом пишет издание "РБК-Украина".

Поединок состоялся на арене GP Joule Arena в немецком Фленсбурге за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO. 33-летний Выхрист сразу занял центр ринга и начал давить на соперника, проведя мощную серию ударов.

И хотя македонец сумел подняться на ноги, рефери принял решение остановить бой на 29-ой секунде поединка, оценив состояние боксера.

Тодорче Цветков Фото: соцсети

Таким образом, Выхрист стал новым обладателем регионального пояса WBO.

Напомним, украинский боксер Александр Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира по версии издания The Ring, заняв первое место после завершения карьеры американца Теренса Кроуфорда. Спортсмен закрепил свой статус абсолютного чемпиона в супертяжелом весе и подтвердил позицию одного из сильнейших спортсменов современности.

Украинец признался, что планирует провести еще "два-три поединка" до завершения своей спортивной карьеры. Сейчас продолжаются переговоры с Дионтеем Уайлдером относительно чемпионского боя в супертяжелом весе, после которого украинец, вероятно, ограничится еще несколькими профессиональными поединками. Сейчас для Усика американский тяжеловес является приоритетным соперником в 2026 году.