Гимнастка из РФ стояла спиной к флагам во время исполнения гимна Украины (видео)

Художественная гимнастка из РФ София Ильтерякова во время исполнения гимна Украины на этапе Кубка мира в Болгарии, не повернулась к флагам.

София Ильтерякова и другие российские спортсменки выступают в нейтральном статусе на турнирах под эгидой World Gymnastics. Об этом пишет "Главком".

На турнире 15-летняя Ильтерякова получила серебро в финале упражнений с обручем. Во время церемонии награждения Ильтерякова осталась стоять спиной к флагам в момент звучания украинского гимна.

Ильтерякова осталась стоять спиной к флагам в момент звучания гимна Украины

Зато гимнастка из Украины Таисия Онофрийчук с рекордом завершила первый этап Кубка мира, который проходит в Болгарии. Спортсменка получила четыре медали за этап. Сначала Онуфрийчук победила в многоборье по сумме баллов в четырех видах упражнений: с обручем, мячом, булавами и лентой, сообщает "Суспільне спорт".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении президентских стипендий чемпионки Европы по прыжкам в воду Софии Лыскун, которая сменила украинское гражданство на российское. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Президента Украины. Согласно документу, София Лискун и ее тренер Александра Сендзюк потеряли выплаты, назначенные им в апреле 2025 года как перспективным спортсменкам и тренерам по олимпийским видам спорта.

Также Фокус писал, что семью украинского биатлониста Тараса Радя не пустили на арену соревнований, где он боролся за свою вторую медаль на Паралимпиаде в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Причиной стали украинский флаг и платок в желто-голубых тонах на плечах женщины. Об этом мать спортсмена Наталья Радь рассказала в интервью YouTube-каналу Equalympic