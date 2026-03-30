Гімнастка з РФ стояла спиною до прапорів під час виконання гімну України (відео)

Художня гімнастка з РФ Софія Ільтерякова під час виконання гімну України на етапі Кубка світу у Болгарії, не повернулася до прапорів.

Софія Ільтерякова та інші російські спортсменки виступають у нейтральному статусі на турнірах під егідою World Gymnastics. Про це пише "Главком".

На турнірі 15-річна Ільтерякова здобула срібло у фіналі вправ з обручем. Під час церемонії нагородження Ільтерякова лишилася стояти спиною до прапорів у момент звучання українського гімну.

Натомість гімнастка з України Таїсія Онофрійчук з рекордом завершила перший етап Кубка світу, що проходить у Болгарії. Спортсменка здобула чотири медалі за етап. Спершу Онуфрійчук перемогла в багатоборстві за сумою балів у чотирьох видах вправ: з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою, повідомляє "Суспільне спорт".

Відео дня

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення президентських стипендій чемпіонки Європи зі стрибків у воду Софії Лискун, яка змінила українське громадянство на російське. Відповідну інформацію опубліковано на офіційному сайті Президента України. Згідно з документом, Софія Лискун та її тренерка Олександра Сендзюк втратили виплати, призначені їм у квітні 2025 року як перспективним спортсменкам і тренерам з олімпійських видів спорту.

Також Фокус писав, що сім'ю українського біатлоніста Тараса Радя не пустили на арену змагань, де він боровся за свою другу медаль на Паралімпіаді в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Причиною стали український прапор і хустка в жовто-блакитних тонах на плечах жінки. Про це мати спортсмена Наталія Радь розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу Equalympic